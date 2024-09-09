В Тернополе солдат, отказавшийся исполнять суточный наряд, получил штраф в размере 17 000 гривен за небрежное отношение к службе.

В Тернополе городской районный суд признал солдата Вооруженных Сил Украины виновным в халатном отношении к военной службе. За отказ исполнять обязанности суточного наряда солдату назначен штраф.

Об этом сообщается в приговоре, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений. Согласно постановлению от сентября 2024, уроженец Тернопольщины, солдат Богдан П., в конце июля 2024 отказался выполнять приказ о заступлении в суточный наряд в воинской части. За этот проступок был составлен протокол о небрежном отношении к службе.

Солдат не явился на судебное заседание и не отвечал на звонки судебного работника. В материалах дела не указаны причины, по которым Богдан П. отказался от дежурства.

Судья Ирина Царук рассмотрела дело без присутствия военнослужащего и назначила штраф в размере 17 000 гривен. Это решение еще не может быть обжаловано.

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