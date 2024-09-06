У територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки пояснили, які категорії громадян можуть бути зняті з військового обліку під час воєнного стану. Цю процедуру можуть пройти певні категорії серед призовників та військовозобов'язаних.

Про це повідомили в Донецькому обласному ТЦК та СП.

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Згідно зі статтею 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", з військового обліку у відповідних районних або міських територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки можуть бути зняті певні категорії призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Зокрема, зняттю з військового обліку підлягають:

  • Призовники, які досягли 25-річного віку (після цього вони стають на облік як військовозобов'язані).
  • Особи, які переїхали в іншу місцевість і стали на військовий облік в новому районному або міському ТЦК та СП.
  • Призовники, направлені або прийняті на військову службу, навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах або військових навчальних підрозділах.
  • Особам, які пройшли базову загальновійськову підготовку.
  • Ті, хто звільнений від проходження базової військової служби за станом здоров’я, після підтвердження рішення комісією вищого рівня.
  • Особам, що отримали спеціальні звання рядового, сержантського або офіцерського складу після закінчення військових закладів освіти.
  • Ті, хто направлений на альтернативну (невійськову) службу у мирний час.
  • Особи, направлені для відбування покарання в установах виконання покарань або які підлягають примусовим заходам медичного характеру.

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З військового обліку у ТЦК та СП можуть бути зняті військовозобов'язані особи, які:

  • Переїхали в іншу місцевість України і стали на військовий облік за новим місцем проживання.
  • Призвані або прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах чи військових підрозділах закладів вищої освіти.
  • Направлені для відбування покарання в установах виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.
  • Зараховані до військового оперативного резерву.
  • В інших випадках — за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України або розвідувальних органів України.

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