У територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки пояснили, які категорії громадян можуть бути зняті з військового обліку під час воєнного стану. Цю процедуру можуть пройти певні категорії серед призовників та військовозобов'язаних.
Про це повідомили в Донецькому обласному ТЦК та СП.
Згідно зі статтею 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", з військового обліку у відповідних районних або міських територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки можуть бути зняті певні категорії призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
Зокрема, зняттю з військового обліку підлягають:
- Призовники, які досягли 25-річного віку (після цього вони стають на облік як військовозобов'язані).
- Особи, які переїхали в іншу місцевість і стали на військовий облік в новому районному або міському ТЦК та СП.
- Призовники, направлені або прийняті на військову службу, навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах або військових навчальних підрозділах.
- Особам, які пройшли базову загальновійськову підготовку.
- Ті, хто звільнений від проходження базової військової служби за станом здоров’я, після підтвердження рішення комісією вищого рівня.
- Особам, що отримали спеціальні звання рядового, сержантського або офіцерського складу після закінчення військових закладів освіти.
- Ті, хто направлений на альтернативну (невійськову) службу у мирний час.
- Особи, направлені для відбування покарання в установах виконання покарань або які підлягають примусовим заходам медичного характеру.
З військового обліку у ТЦК та СП можуть бути зняті військовозобов'язані особи, які:
- Переїхали в іншу місцевість України і стали на військовий облік за новим місцем проживання.
- Призвані або прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах чи військових підрозділах закладів вищої освіти.
- Направлені для відбування покарання в установах виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.
- Зараховані до військового оперативного резерву.
- В інших випадках — за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України або розвідувальних органів України.
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