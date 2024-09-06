Цю процедуру можуть пройти певні категорії громадян з-поміж призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

У територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки пояснили, які категорії громадян можуть бути зняті з військового обліку під час воєнного стану. Цю процедуру можуть пройти певні категорії серед призовників та військовозобов'язаних.

Про це повідомили в Донецькому обласному ТЦК та СП.

Згідно зі статтею 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", з військового обліку у відповідних районних або міських територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки можуть бути зняті певні категорії призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Зокрема, зняттю з військового обліку підлягають:

Призовники, які досягли 25-річного віку (після цього вони стають на облік як військовозобов'язані).

Особи, які переїхали в іншу місцевість і стали на військовий облік в новому районному або міському ТЦК та СП.

Призовники, направлені або прийняті на військову службу, навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах або військових навчальних підрозділах.

Особам, які пройшли базову загальновійськову підготовку.

Ті, хто звільнений від проходження базової військової служби за станом здоров’я, після підтвердження рішення комісією вищого рівня.

Особам, що отримали спеціальні звання рядового, сержантського або офіцерського складу після закінчення військових закладів освіти.

Ті, хто направлений на альтернативну (невійськову) службу у мирний час.

Особи, направлені для відбування покарання в установах виконання покарань або які підлягають примусовим заходам медичного характеру.

З військового обліку у ТЦК та СП можуть бути зняті військовозобов'язані особи, які:

Переїхали в іншу місцевість України і стали на військовий облік за новим місцем проживання.

Призвані або прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах чи військових підрозділах закладів вищої освіти.

Направлені для відбування покарання в установах виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.

Зараховані до військового оперативного резерву.

В інших випадках — за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України або розвідувальних органів України.

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