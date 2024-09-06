В территориальном центре комплектования и социальной поддержки объяснили, какие категории граждан могут быть сняты с военного учета во время военного положения. Эта процедура может пройти определенные категории среди призывников и военнообязанных.

Об этом сообщили в Донецком областном ТЦК и СП.

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Согласно статье 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", с военного учета в соответствующих районных или городских территориальных центрах комплектования и социальной поддержки могут быть сняты определенные категории призывников, военнообязанных и резервистов.

В частности, снятию с военного учета подлежат:

  • Призывники, достигшие 25-летнего возраста (после этого они становятся на учет как военнообязанные).
  • Лица, переехавшие в другую местность и вставшие на военный учет в новом районном или городском ТЦК и СП.
  • Призывники, направленные или принятые на военную службу, обучение в учреждениях профессионального высшего военного образования, высших военных учебных заведениях или военных учебных подразделениях.
  • Лицам, прошедшим базовую общевойсковую подготовку.
  • Те, кто освобожден от прохождения базовой военной службы по состоянию здоровья после подтверждения решения комиссией высшего уровня.
  • Лицам, получившим специальные звания рядового, сержантского или офицерского состава по окончании военных учебных заведений.
  • Те, кто направлен на альтернативную (невоенную) службу в мирное время.
  • Лица, направленные для отбывания наказания в учреждениях исполнения наказаний или подлежащих принудительным мерам медицинского характера.

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С военного учета в ТЦК и СП могут быть сняты военнообязанные лица, которые:

  • Переехали в другую местность Украины и стали на военный учет по новому месту жительства.
  • Призваны или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального высшего военного образования, высших военных учебных заведениях или военных подразделениях высшего образования.
  • Направлены для отбывания наказания в учреждениях исполнения наказаний или к которым применены меры принуждения медицинского характера.
  • Зачислены в военный оперативный резерв.
  • В других случаях - по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины или разведывательных органов Украины.

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