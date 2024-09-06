Эту процедуру могут пройти определенные категории граждан из числа призывников, военнообязанных и резервистов.

В территориальном центре комплектования и социальной поддержки объяснили, какие категории граждан могут быть сняты с военного учета во время военного положения. Эта процедура может пройти определенные категории среди призывников и военнообязанных.

Об этом сообщили в Донецком областном ТЦК и СП.

Согласно статье 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", с военного учета в соответствующих районных или городских территориальных центрах комплектования и социальной поддержки могут быть сняты определенные категории призывников, военнообязанных и резервистов.

В частности, снятию с военного учета подлежат:

Призывники, достигшие 25-летнего возраста (после этого они становятся на учет как военнообязанные).

Лица, переехавшие в другую местность и вставшие на военный учет в новом районном или городском ТЦК и СП.

Призывники, направленные или принятые на военную службу, обучение в учреждениях профессионального высшего военного образования, высших военных учебных заведениях или военных учебных подразделениях.

Лицам, прошедшим базовую общевойсковую подготовку.

Те, кто освобожден от прохождения базовой военной службы по состоянию здоровья после подтверждения решения комиссией высшего уровня.

Лицам, получившим специальные звания рядового, сержантского или офицерского состава по окончании военных учебных заведений.

Те, кто направлен на альтернативную (невоенную) службу в мирное время.

Лица, направленные для отбывания наказания в учреждениях исполнения наказаний или подлежащих принудительным мерам медицинского характера.

С военного учета в ТЦК и СП могут быть сняты военнообязанные лица, которые:

Переехали в другую местность Украины и стали на военный учет по новому месту жительства.

Призваны или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального высшего военного образования, высших военных учебных заведениях или военных подразделениях высшего образования.

Направлены для отбывания наказания в учреждениях исполнения наказаний или к которым применены меры принуждения медицинского характера.

Зачислены в военный оперативный резерв.

В других случаях - по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины или разведывательных органов Украины.

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