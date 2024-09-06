В территориальном центре комплектования и социальной поддержки объяснили, какие категории граждан могут быть сняты с военного учета во время военного положения. Эта процедура может пройти определенные категории среди призывников и военнообязанных.
Об этом сообщили в Донецком областном ТЦК и СП.
Согласно статье 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", с военного учета в соответствующих районных или городских территориальных центрах комплектования и социальной поддержки могут быть сняты определенные категории призывников, военнообязанных и резервистов.
В частности, снятию с военного учета подлежат:
- Призывники, достигшие 25-летнего возраста (после этого они становятся на учет как военнообязанные).
- Лица, переехавшие в другую местность и вставшие на военный учет в новом районном или городском ТЦК и СП.
- Призывники, направленные или принятые на военную службу, обучение в учреждениях профессионального высшего военного образования, высших военных учебных заведениях или военных учебных подразделениях.
- Лицам, прошедшим базовую общевойсковую подготовку.
- Те, кто освобожден от прохождения базовой военной службы по состоянию здоровья после подтверждения решения комиссией высшего уровня.
- Лицам, получившим специальные звания рядового, сержантского или офицерского состава по окончании военных учебных заведений.
- Те, кто направлен на альтернативную (невоенную) службу в мирное время.
- Лица, направленные для отбывания наказания в учреждениях исполнения наказаний или подлежащих принудительным мерам медицинского характера.
С военного учета в ТЦК и СП могут быть сняты военнообязанные лица, которые:
- Переехали в другую местность Украины и стали на военный учет по новому месту жительства.
- Призваны или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального высшего военного образования, высших военных учебных заведениях или военных подразделениях высшего образования.
- Направлены для отбывания наказания в учреждениях исполнения наказаний или к которым применены меры принуждения медицинского характера.
- Зачислены в военный оперативный резерв.
- В других случаях - по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины или разведывательных органов Украины.
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