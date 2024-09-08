Узнайте подробный еженедельный гороскоп всех солнечных знаков с 9 по 15 сентября 2024 года от нашего астролога и лучше спланируйте свой день.

Хотите узнать, что звезды приготовили для вас на этой неделе?

Эксперт-астролог редставляет вам еженедельный гороскоп с 9 по 15 сентября 2024 года.

Ознакомьтесь с вызовами и возможностями этой недели для каждого солнечного знака:

Овен (21 марта–19 апреля)

По словам астрологического эксперта, «на этой неделе Овен сделает вас сильным, и ваша финансовая база также будет прочной, потому что Луна на их стороне. Денежный поток и сотрудничество также будут получены. Все ваши незавершенные работы будут завершены. После вторника днем ​​вы можете потерять контроль над своей речью и можете навредить себе. Ваши расходы будут высокими, и вы получите отказ от сотрудничества. Время снова будет на вашей стороне с пятницы днем. Застрявшие деньги будут получены, и у вас может появиться шанс отправиться в путешествие к концу недели».

Телец (20 апреля–20 мая)

Эта неделя начнется с борьбы за предметы первой необходимости и деньги, что вас расстроит. Ваши оппоненты попытаются доминировать над вами. Вы получите облегчение со вторника после обеда. Вся ваша профессиональная работа будет идти в быстром темпе, и деньги также будут поступать. Затем, начиная с пятницы, ситуация снова станет нестабильной. Отношения с партнерами будут напряженными, и семья также не будет вас поддерживать. Будут ненужные расходы, и напряжение также сохранится.

Близнецы (21 мая–20 июня)

Согласно прогнозу астролога, «есть шансы завершить какую-то большую работу ко вторнику. Приток денег будет сильным. Вы преуспеете в том, чтобы заставить других выполнить работу в соответствии с вашими желаниями. Вы получите хорошие результаты в судебных делах. В среду и четверг могут возникнуть препятствия. Есть шансы на внезапную денежную прибыль в выходные. Суббота будет лучшим днем. Также будьте готовы, так как будет шанс встретиться с уважаемым человеком».

Рак (21 июня-22 июля)

Может быть экономический спад из-за присутствия четвертой луны в начале недели, поэтому будьте осторожны со всеми своими денежными решениями. Вы не сможете сосредоточиться на работе и будете продолжать беспокоиться о своих детях на этой неделе. Со вторника дела снова станут благоприятными. Доход увеличится, и вы получите счастье от своих детей. Есть шансы на некоторые особые выгоды в пятницу и субботу. Вы проведете качественное время со своей семьей. Также будут неизвестные страхи и беспокойства. Обязательно прочтите необходимые документы перед их подписанием.

Лев (23 июля–22 августа)

Для людей, рожденных под знаком Льва, «это хорошее время, чтобы достичь чего-то большого. Вы получите уважение от коллег. Вы получите возможность заняться любимыми делами. Вы получите поддержку от своих братьев и сестер. Достижения вашего ребенка принесут радость всем в семье, и будут шансы на увеличение благосостояния. В среду и четверг темп работы замедлится, но нет никаких шансов на потери. Планы будут успешными на этой неделе. Пятница и суббота также будут хорошими днями. Вы добьетесь успеха. Вы получите поддержку и сотрудничество в каждом деле. Вы получите счастье», - предсказывает астролог.

Дева (23 августа–22 сентября)

На этой неделе противники Девы могут попытаться отвлечь вас от вашей цели. Будьте осторожны и двигайтесь вперед с твердой верой. Вы также получите поддержку своей семьи. Все ваши планы будут успешными, а смелость возрастет. Доход останется выше обычного. Незначительные проблемы могут возникнуть в пятницу и субботу. Доход будет меньше, и вас могут окружить заботы. Могут возникнуть некоторые старые проблемы.

Весы (23 сентября–22 октября)

Астроэксперт предсказывает, что «На этой неделе многое будет в вашу пользу. Вы получите поддержку со всех сторон и получите хорошие новости. Вы победите в спорах, а оппоненты сохранят спокойствие. Со вторника по пятницу у вас появится шанс остаться с семьей надолго. Будет решен вопрос о наследственном имуществе. Вы также получите поддержку от детей. Если вы занимаетесь политикой, то у этого человека есть шанс получить должность. Вы будете счастливы в пятницу и субботу».

Скорпион (23 октября–21 ноября)

Начало недели может показаться трудным. Вы можете столкнуться с большим количеством проблем и меньше зарабатывать из-за задержек в работе. Однако ко вторнику дела начнут налаживаться. На этой неделе ваши беспокойства уменьшатся, ваш доход увеличится, и вы почувствуете себя счастливее. Ваша работа также будет хорошей. В четверг не будьте слишком самоуверенными. К концу недели ваше финансовое положение улучшится. В субботу, наконец, может быть выполнена давно отложенная задача, но вы можете столкнуться с проблемами с вашим автомобилем.

Стрелец (22 ноября–21 декабря)

На этой неделе удача будет на их стороне. Астролог предсказывает, что «Вы добьетесь успеха в каждой задаче, а также получите сотрудничество от своих коллег. С приходом Луны в знак зодиака в течение выходных, Луна вместе создаст сильную благоприятную йогу. Вы получите сотрудничество от правительства, и будет увеличение денежных поступлений. Препятствия в работе правительства наконец-то закончатся. Вы преуспеете в урегулировании вопросов, связанных с кредитами».

Козерог (22 декабря–19 января)

В начале недели у Козерогов будет много работы, но и доход будет хорошим. Отец поддержит вас и поможет добиться больших успехов на работе. Во вторник и среду проблем с деньгами не будет, и работа будет идти гладко. Однако с утра пятницы вы столкнетесь с трудностями. Ваш доход может уменьшиться, работа замедлится, а люди, которые вам помогали, могут отстраниться. Планы поездок также могут столкнуться с проблемами.

Водолей (20 января–18 февраля)

Интеллектуальные способности Водолея возрастут с уверенностью в себе. Вы будете сосредоточены на своей работе, удача будет на вашей стороне. Доход останется хорошим, и во вторник может произойти внезапное увеличение работы. Вы будете чувствовать себя счастливым, и ваш денежный поток увеличится. Вы получите сотрудничество от детей. Среда будет посвящена религиозной деятельности, а четверг также будет держать вас занятым. И в пятницу, и в субботу вы увидите рост финансовых поступлений. Вы победите в спорах и достигнете успеха во всех областях. В целом это будет хорошая неделя.

Рыбы (19 февраля–20 марта)

По прогнозу астролога, «Рыбы увидят задержку в работе. Улучшение наступит со вторника после обеда. Со среды ситуация будет в вашу пользу. Доход увеличится, и вас может привлечь работа, которую делать не следует. Удача будет на вашей стороне в пятницу. В субботу вы получите поддержку своей семьи и будете двигаться по правильному пути».

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