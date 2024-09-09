Если вы не сосредоточитесь на том, что для вас наиболее важно, вы можете это потерять.

Хотя астрология на неделю с 9 по 15 сентября 2024 года включает в себя некоторые транзиты, которые, как правило, вызывают стресс, три знака зодиака преодолеют любые трудности в отношениях, которые могут возникнуть на этой неделе.

Мы переживаем кризис или напряжение в наших отношениях, когда Солнце в Деве образует квадрат с Юпитером в Близнецах в среду, 11 сентября. Затем, Северный узел, совпадающий с Луной в Козероге в четверг, 12 сентября, создает поворотный момент в ваших отношениях.

Три знака зодиака преодолеют трудности в отношениях с 9 по 15 сентября 2024 года:

1. Стрелец

Вы вступаете в захватывающий период в своей карьере, Стрелец, но влияет ли это негативно на ваши отношения? Иногда принято сосредотачиваться на разных сферах жизни больше, чем на других. Когда дело касается любви и вашего романтического партнера, вы не можете предполагать, что они будут рядом, как только вы решите, что у вас есть больше времени, чтобы провести с ними.

Баланс имеет для вас ключевое значение, поэтому будьте активны в разговорах с партнером; некоторые из них могут показаться божественным испытанием от вселенной. С возвращением Плутона в Козерог, ваш сектор общения, вы можете вернуться к старым привычкам . Поэтому не прекращайте общение с партнером, думая, что он поймет. Он может не понимать, почему вы тратите так много времени на работу.

В среду, 11 сентября, Солнце в Деве столкнется с Юпитером в Близнецах, создавая трения между вашей карьерой и романтической жизнью. Хотя это относится к тому времени, когда вы работали или устраивались на новую работу, просто будьте осторожны, если назревают какие-либо служебные романы, потому что ваш секрет может вскоре раскрыться.

Солнце в Деве будет поощрять действия и сосредоточенность в вашей карьере. Проверьте, не противостояли ли вы прямо тому, чего хотите в своих отношениях. Вы можете иметь успешную карьеру и любящие отношения, но придерживайтесь профессиональных границ, чтобы избежать неудобных ситуаций, из которых вы не сможете выбраться.

2. Рыбы

Вы должны быть внимательны к тому, чему вы уделяете свое время, Рыбы. Иначе вы можете в конечном итоге оттолкнуть совершенно хорошую связь. В вашей романтической жизни в последнее время было так много позитивных изменений, особенно в новых отношениях, но затем внезапно все как будто застопорилось.

Вы пытались разобраться в своих чувствах и оставаться открытыми в это время, но вы, возможно, вернулись к старому шаблону. Хотя ваш дом и семья всегда будут важны для вас, вам нужно решить, мешают ли вам темы, присутствующие в этой области вашей жизни, продолжать эту романтическую связь или вы ищете оправдания, потому что боитесь.

Юпитер в Близнецах был и будет продолжать приносить рост, расширение и даже возможный переезд в вашу домашнюю жизнь. Поскольку Юпитер управляет удачей и изобилием, также можно с уверенностью полагать, что все это будет позитивным и даже поможет вам осуществить больше ваших мечтаний.

В среду, 11 сентября, Солнце в Деве принесет суровую реальность, поскольку оно выравнивается с Юпитером в Близнецах. Вам нужно решить, действительно ли домашние дела ограничивают вас от развития более интимной жизни или вас ранит то, что связь застопорилась.

Хотя вы романтик в душе и делаете все возможное, чтобы иметь более здоровый подход к любви, единственное, что вас отвлекает, когда дело касается отношений, — это ваш страх. Постарайтесь быть честным и признать, что вы можете двигаться так медленно, как это необходимо. Вы не можете продолжать прятаться дома, поэтому ожидайте, что эта большая любовь проявится.

3. Рак

В этом году вам суждено величие , Рак, но вы не чувствуете себя настолько удовлетворенным, как надеялись. В прошлом вы всегда жертвовали своими мечтами, чтобы построить отношения, дом и даже жизнь, сосредоточенную на вашем эмоциональном удовлетворении. Но это также означало, что вы часто ставили других выше себя.

По мере того, как вы переключали передачи и узнавали, что ваши мечты имеют значение, вы добивались больших успехов в своей карьере. Однако теперь кажется, что вы слишком много думаете о вещах и не обязательно чувствуете связь со своим партнером. Это не значит, что вы ошибались в то время, когда вы инвестировали в свои мечты, но вам нужно остановиться и спросить себя об истинной причине этих чувств, прежде чем вы начнете саботировать свою карьеру или отношения.

Северный узел в Овне предоставляет возможности для дальнейшего профессионального успеха, и вы продолжите видеть позитивные изменения в этой области своей жизни в 2025 году. В четверг, 12 сентября, Северный узел в Овне создаст напряженное выравнивание с Луной в Козероге, заставив вас почувствовать себя еще более оторванным от своего партнера и, вероятно, подвергнуть сомнению свой недавний выбор.

Вместо того, чтобы понять, что вы находитесь в процессе адаптации к этой новой и более сбалансированной жизни, вы можете почувствовать, что ваши отношения вас сдерживают. Ваши отношения в этом сценарии не являются врагом. Поэтому лучше потратить некоторое время, чтобы осмыслить свои чувства или даже предложить провести вечер вместе, чем думать, что решение — полностью прекратить эту связь.

Будьте осторожны, принимая поспешные решения, которые вы не сможете отменить, когда наконец увидите реальность, а не просто всплывшие на поверхность раны прошлого.

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