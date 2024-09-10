Есть один знак зодиака, который в последнее время прошел через все испытания, благодаря нескольким сложным астрологическим транзитам, которые испытывали этот знак зодиака снова и снова.

Знак зодиака, который будет неудержим, несмотря на предыдущие трудности, до 19 ноября 2024 года.

По словам астролога Эвана Натаниэля Грима, все может быстро измениться.

По словам Грима, Козерогам следует приготовиться к тому, что они будут чувствовать себя неудержимыми как минимум до середины ноября.

«Этот знак собирается подать пример остальному миру, потому что Плутон в последний раз возвращается в Козерог, возможно, разрушая многие институты, которые поддерживали мир, который вы всегда знали, прежде чем мы начнем переход в совершенно новую эру», — сказал Грим в видео на TikTok.

Грим объяснил, что в то время как для многих других знаков это время окажется «довольно тяжелым», Козерогу «уже приходилось бороться с мучительной энергией Плутона на личном уровне в течение последних 16 лет, а прошлым летом у вас было два Полнолуния в Козероге , что намного больше, чем вы просили, так что я думаю, вы прекрасно справитесь с этим!»

По словам Грима, Венера, входящая в 10-й дом карьеры Козерога в сентябре, может дополнительно помочь в карьерных вопросах , наряду с затмением в октябре, которое может предоставить Козерогу совершенно новый карьерный путь.

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