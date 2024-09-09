В этом турецком блюде, которое заменит обычную пиццу, идеально сочетаются тесто с хрустящей корочкой и сочная мясная начинка с сыром и помидором.

Кулинарная блогерка, автор книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина показала, как приготовить пише – традиционные турецкие пироги с мясом и сыром, которые называют турецкой пиццей.

Для теста в расчете на шесть пиде нам понадобятся следующие ингредиенты:

мука – 500 г

дрожжи – 7 г сухих или 20 г свежих

молоко - 100 г

вода - 100 г

сахар –1 ч.л.

соль – 1 ч.л.

растительное масло – 1 ст.л.

яйца – 2 шт.

Для мясной начинки берем:

фарш мясной - 300 г (турки традиционно готовят из говядины, блогерка взяла из филе индейки, но подойдет любой)

сыр фета или брынза – 200 г

лук – 2 шт. среднего размера

помидор – 1 шт.

чеснок – 1 зуб.

томатная паста – 1 ст.л.

вода – 3 ст.л.

паприка – 1 ч. л.

соль и молотый перец – по вкусу

по желанию также можно добавить зелень

Воду смешиваем с молоком и нагреваем, чтобы они были теплыми, но не горячими. Добавляем сахар, дрожжи и оставляем на 15 минут.

После этого яйца размешиваем до однородности и вливаем в основную массу. Затем добавляем муку с солью и замешиваем тесто. В конце замеса добавляем растительное масло и еще раз вымешиваем тесто.

Готовое тесто накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте подходить – оно должно увеличиться вдвое.

Лук и чеснок измельчаем, можно использовать для этого блендер. Помидоры нарезаем кубиками. Сыр либо крошим руками, либо натираем. К фаршу добавляем лук с чесноком, помидоры, сыр, воду, паприку, соль и перец, перемешиваем до однородности.

Когда тесто поднимется, делим его на шесть равных частей и формируем пиде, как на видео. Выпекаем турецкую пиццу в разогретой до 210-220 градусов духовке сверху примерно 12-15 минут.

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