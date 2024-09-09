Кулинарная блогерка, автор книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина показала, как приготовить пише – традиционные турецкие пироги с мясом и сыром, которые называют турецкой пиццей.
Для теста в расчете на шесть пиде нам понадобятся следующие ингредиенты:
- мука – 500 г
- дрожжи – 7 г сухих или 20 г свежих
- молоко - 100 г
- вода - 100 г
- сахар –1 ч.л.
- соль – 1 ч.л.
- растительное масло – 1 ст.л.
- яйца – 2 шт.
Для мясной начинки берем:
- фарш мясной - 300 г (турки традиционно готовят из говядины, блогерка взяла из филе индейки, но подойдет любой)
- сыр фета или брынза – 200 г
- лук – 2 шт. среднего размера
- помидор – 1 шт.
- чеснок – 1 зуб.
- томатная паста – 1 ст.л.
- вода – 3 ст.л.
- паприка – 1 ч. л.
- соль и молотый перец – по вкусу
- по желанию также можно добавить зелень
Воду смешиваем с молоком и нагреваем, чтобы они были теплыми, но не горячими. Добавляем сахар, дрожжи и оставляем на 15 минут.
После этого яйца размешиваем до однородности и вливаем в основную массу. Затем добавляем муку с солью и замешиваем тесто. В конце замеса добавляем растительное масло и еще раз вымешиваем тесто.
Готовое тесто накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте подходить – оно должно увеличиться вдвое.
Лук и чеснок измельчаем, можно использовать для этого блендер. Помидоры нарезаем кубиками. Сыр либо крошим руками, либо натираем. К фаршу добавляем лук с чесноком, помидоры, сыр, воду, паприку, соль и перец, перемешиваем до однородности.
Когда тесто поднимется, делим его на шесть равных частей и формируем пиде, как на видео. Выпекаем турецкую пиццу в разогретой до 210-220 градусов духовке сверху примерно 12-15 минут.
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