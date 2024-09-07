Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в эти выходные.

Погода в Украине 7 и 8 сентября будет умеренно теплой днем, однако ночью заметно будет прохладнее, если сравнивать с предыдущими днями.

Осадков в выходные не предполагается, но местами в Крыму ожидаются слабые дожди.

Об этом сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.

По словам синоптика, погоду в Украине определят влияние молодого и малоподвижного антициклона Quentin, он устроится над Восточной Европой, сообщил meteoprog.

В субботу и воскресенье в Украине ожидается бабье лето, погода будет сухой, солнечной и теплой.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко и добавила, что максимальная температура воздуха в эти дни будет в пределах +24...28º. Ночью и ранним утром и вечером будет +12...17.

"7-8 сентября антициклон обусловит в Украине сухую погоду, разве что на крайнем юге пройдут локальные дожди. В южной и восточной части Украины возможны штормовые порывы восточного и юго-восточного ветра до 15-20 метров в секунду", - прогнозирует синоптик.

К слову, ранее синоптики сообщали, что в сентябре средняя месячная температура в Украине ожидается на уровне 15-20 градусов тепла, в Карпатах несколько холоднее 13-14 градусов, что на 2 градуса выше нормы.

Температура воздуха в сентябре в Украине будет выше нормы.

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