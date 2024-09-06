В Україну прийде антициклон, синоптик дала прогноз на 6 вересня

В Україні погода не зазнаватиме значних змін, проте грозові дощі лише в одному регіоні.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

У п'ятницю, 6 вересня, в Україні буде тепло, дощі не очікуються.

Протягом 6 вересня синоптик прогнозує +24...+29°C, вночі температура повітря буде більш прохолодною, температура буде +12...+19°C.

Збивати спекотні градуси буде поривчастий східний та південно-східний вітер, також можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.

"Антициклон, як професійний косметолог, чудовими якісними синоптичними засобами підтримує молоде бабине літо у хорошій підтягнутій формі - сонячно, сухо, помірно тепло, без надмірної спеки", - повідомила Діденко.

У Києві 6 вересня опади не очікуються, температура повітря близько +27 градусів.

По всій Україні очікується сонячна погода, без опадів, вітер буде східний, 7-12 м/с, у південних та східних областях місцями пориви, 15-20 м/с, температура повітря вночі +16…+21°С, у північних та східних областях України +10…+15°С, вдень +25...+30°С.

Крім того, раніше синоптики прогнозували, що у вересні середня місячна температура повітря в Україні буде в межах 15-20 градусів, в Карпатах знизиться до 13-14 градусів, що на два градуси вище за норму.

Останні новини України:

Камені знаків Зодіаку та їх значення: дізнайтеся, що принесе вам успіх.

Які знаки зодіаку легко закохуються: когось назвали астрологи.

Астролог налякав прогнозом війни в Україні 2024-го: наступ ще на три області.