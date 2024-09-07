Узнайте, как эффективно подкормить клубнику с помощью древесной золы, чтобы обеспечить растениям все необходимые микроэлементы для здорового развития и обильного урожая.

Зола является одной из самых универсальных подкормок для вашего огорода, в частности для клубники . Она богата калием, кальцием, фосфором и другими важными микроэлементами, которые нужны для здорового развития растений. Если вы хотите подкормить клубнику, зола станет отличным выбором, особенно в осенний период.

Этот натуральный компонент очень полезен для подкормки клубники, и хотя его применение достаточно простое, следует соблюдать несколько основных правил. Подкормить клубнику золой можно в разное время года, в зависимости от типа почвы. На супесчаных и торфяных почвах зольное удобрение вносится только раз – либо осенью, либо весной.

На глинистых почвах золу следует вносить как осенью, так и после зимы. Для подкормки клубники на разных типах грунтов объем древесной золы рассчитывается в зависимости от размера участка. Для небольшого огорода нужно около двух ведер золы, а для больших площадей – не менее 15 килограммов.

Чтобы подкормить клубнику осенью, размешайте два стакана древесной золы в 10 литрах воды и дайте смеси настояться в течение 24 часов. Если времени на приготовление нет, можно залить сухую золу половиной стакана уксуса, дождаться его погашения, после чего добавить воду и использовать полученный раствор для подкормки каждого куста клубники по поллитра.

Кроме того, зола может быть использована для изготовления качественного компоста, что также будет способствовать подкормке клубники и улучшению ее урожайности.

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