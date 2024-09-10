Татьяна Литвинова, шеф-повар и экс-судья популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф", предлагает попробовать ее любимый рецепт заготовок на холодный сезон. Маринованные баклажаны на зиму получаются пикантными, хрустящими, с насыщенным ароматом специй и овощей.

Ингредиенты:

6 средних баклажанов

2 столовые ложки соли

2,5-3 литра воды

2 головки чеснока

1 острый перец чили

1 сладкий перец

2 средние морковки

Сельдерей (стебли для завязывания)

Зелень (базилик, кинза)

70 г соли на 1 литр воды

Лавровый лист, смесь перцев

Нарежьте баклажаны пополам, удалите плодоножки и приварите в подсоленной воде (2 столовые ложки соли на 2,5-3 литра воды) до мягкости. Извлеките баклажаны из воды, положите под пресс для удаления лишней жидкости.

Измельчите чеснок, натрите морковь на терке для корейской моркови, нарежьте сладкий перец и острый чили мелкими кусочками. Смешайте все овощи вместе и добавьте порезанную зелень (кинза, базилик).

Для приготовления рассола вскипятите 1 л воды, добавьте 70 г соли, лавровый лист и смесь перцев. Остудите рассол до комнатной температуры.

Наполните баклажаны овощной начинкой и завяжите их стеблями сельдерея, чтобы удержать начинку внутри.

Положите баклажаны в посуду, залейте остывшим рассолом так, чтобы баклажаны были полностью покрыты. Накройте марлей и оставьте для ферментации на 5-7 дней при комнатной температуре.

Маринованные баклажаны можно хранить в рассоле или заморозить для длительного хранения. Также их можно законсервировать в стерилизованных банках.

Этот рецепт маринованных баклажанов на зиму станет идеальным дополнением к картофельному пюре или другим блюдам, и, по словам Татьяны Литвиновой, он обязательно порадует ваших родных и друзей.

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