Татьяна Литвинова, шеф-повар и экс-судья популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф", предлагает попробовать ее любимый рецепт заготовок на холодный сезон. Маринованные баклажаны на зиму получаются пикантными, хрустящими, с насыщенным ароматом специй и овощей.

Ингредиенты:

  • 6 средних баклажанов
  • 2 столовые ложки соли
  • 2,5-3 литра воды
  • 2 головки чеснока
  • 1 острый перец чили
  • 1 сладкий перец
  • 2 средние морковки
  • Сельдерей (стебли для завязывания)
  • Зелень (базилик, кинза)
  • 70 г соли на 1 литр воды
  • Лавровый лист, смесь перцев

Нарежьте баклажаны пополам, удалите плодоножки и приварите в подсоленной воде (2 столовые ложки соли на 2,5-3 литра воды) до мягкости. Извлеките баклажаны из воды, положите под пресс для удаления лишней жидкости.

маринованные баклажаны на зиму, рецепт

Измельчите чеснок, натрите морковь на терке для корейской моркови, нарежьте сладкий перец и острый чили мелкими кусочками. Смешайте все овощи вместе и добавьте порезанную зелень (кинза, базилик).

Для приготовления рассола вскипятите 1 л воды, добавьте 70 г соли, лавровый лист и смесь перцев. Остудите рассол до комнатной температуры.

Наполните баклажаны овощной начинкой и завяжите их стеблями сельдерея, чтобы удержать начинку внутри.

маринованные баклажаны на зиму, рецепт

Положите баклажаны в посуду, залейте остывшим рассолом так, чтобы баклажаны были полностью покрыты. Накройте марлей и оставьте для ферментации на 5-7 дней при комнатной температуре.

Маринованные баклажаны можно хранить в рассоле или заморозить для длительного хранения. Также их можно законсервировать в стерилизованных банках.

Этот рецепт маринованных баклажанов на зиму станет идеальным дополнением к картофельному пюре или другим блюдам, и, по словам Татьяны Литвиновой, он обязательно порадует ваших родных и друзей.

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