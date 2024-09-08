Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 8 сентября.

Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 8 сентября с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

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Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 8 сентября:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Пятерка Жезлов, перевернутая

Ложный старт может быть для вас сейчас весьма разочаровывающим. Пришло время вернуться к исходной точке и перегруппироваться.

Хотя ваши планы могут не сбыться так, как вы надеялись, возможность все равно есть, несмотря на задержку.

Постарайтесь увидеть вещи с позитивной стороны, несмотря на ваше разочарование. Такой поворот событий может быть тем, что вам нужно.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Паж Жезлов, перевернутая

Иногда нужно отойти от писанины и действовать спонтанно.

Даже если у вас уже расписаны все встречи и график, внезапный звонок с просьбой что-то сделать с бывшим партнером может оказаться тем поворотом сюжета, от которого невозможно отказаться.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Император, перевернутая

Трудно держать свои мысли и мнения при себе, но если вы хотите избежать спора и не имеете права об этом говорить, ваше молчание может стать тем, что убережет вас от драмы.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Десятка Пентаклей, перевернутая

Возможно, вам предстоит принять непростое решение в вопросах финансов.

Деньги, которые вы вкладываете в бизнес или проект, могут не сработать для вас так, как вы хотите, или не так быстро. Это может продолжать быть денежным выбросом.

Сократите свои потери как можно раньше, чтобы избежать финансовой катастрофы или краха.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Тройка Мечей, перевернутая

Ваши чувства могут быть задеты, и вам может быть трудно понять, почему кто-то может быть с вами жесток, если вы были так добры к нему.

Кто-то может предать вас и заставить вас задуматься, что вы сделали не так. Друг может беспокоиться только о себе, а не о том, что вы чувствуете.

Не позволяйте, чтобы ваша личность определялась чьими-то ошибками.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Король Жезлов

Возможно, вы порываете со стадным менталитетом и начинаете что-то новое самостоятельно.

Это может быть бизнес или проект, который много для вас значит.

Даже если вам будет сложно сделать это самостоятельно, вы найдете это полезным и будете рады иметь больше контроля над тем, как все работает, на начальном этапе.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Луна, перевернутая

То, что кто-то пытался от вас скрыть, начнет раскрываться без всякого предупреждения.

Когда вы осознаете, что не можете доверять определенному человеку, не позволяйте отрицанию взять верх и удержать вас от истины.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Семерка Кубков

Постарайтесь устоять перед соблазном погрязнуть в своих чувствах. Вам может быть трудно устроить вечеринку жалости к чему-то, что вы не можете контролировать.

Не вините себя за вещи, которые вы не смогли бы изменить, даже если бы захотели.

Грустить — это нормально, но вы не имеете права брать на себя то, что изначально вам не принадлежало.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Туз Пентаклей

Одна идея может стать основой многих позитивных изменений в вашей жизни.

Вы окажетесь в центре возможностей заработать деньги, которые дадут вам шанс улучшить свое финансовое положение.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Шестерка Пентаклей

Вас попросят одолжить денег другу. Возможно, он рассчитывает на вас как на подстраховку в трудную минуту.

Если у вас это есть, будьте готовы не получить это обратно. Возможно, стоит подумать о том, чтобы подарить то, что вы можете.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Король Кубков, перевернутая

Иногда ваши чувства неверны, но они являются признаком того, что вам нужно глубже разобраться в том, как проблема влияет на вас.

Обязательно сосредоточьтесь на фактах, а не на своих чувствах.

Если вы злы, эмоциональны или устали, потратьте немного времени на то, чтобы собраться с мыслями, прежде чем делать поспешные выводы.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей

Вы полны решимости и готовы приступить к работе.

Вы нацелены на приз и не остановитесь, пока не получите его. Это прекрасное время для вас, чтобы начать крупный проект и довести его до конца.

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