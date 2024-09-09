Гороскоп на 9 сентября для всех знаков Зодиака, хотя большая часть дня должна ощущаться спокойно, после обеда мы можем метаться между двумя крайностями.

Ежедневный гороскоп на 9 сентября:

Овен

21 марта – 19 апреля

Сегодняшний день, вероятно, будет немного драматичным, но это не значит, что все плохо. Может возникнуть карьерный вопрос или обязательство, которых вы боялись, и это может показаться большим объемом работы, чем вы действительно хотите сделать прямо сейчас. Прежде чем пугаться этого, позвоните другу или даже целой группе сторонников и спросите их совета; они, скорее всего, найдут правильный подход, чтобы показать вам положительную сторону всего этого.

Телец

20 апреля-20 мая

Сегодня вас призывают метить высоко и показать всем, как далеко вы можете зайти. Вы можете почувствовать себя готовым рвануть, как ракета, в желаемом направлении, пока кто-то или что-то не попытается поколебать ваши взгляды и не заставит вас усомниться в том, что вы изначально на правильном пути. Лучше всего игнорировать любых скептиков и стоять на своем, веря, что конечный результат будет того стоить.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Сегодня может показаться, что у вас вообще нет границ — как будто вы можете зайти так далеко, как только понесут вас ваши ноги или ваши идеи. Хорошо впустить мир и посмотреть, сколько вы сможете впитать, но хотя все идет так прекрасно, могут также скрываться сильные чувства. Вы можете обнаружить, что вас охватывает чувство ревности, которое портит ваше беззаботное настроение. Выберите большую дорогу, и это зеленоглазое чудовище вскоре исчезнет.

Рак

21 июня-22 июля

Сегодня вы и ваш партнер можете оказаться в сложной ситуации. Это может быть романтический партнер, хороший друг или даже коллега. В одну минуту вы оба можете чувствовать близость, а в следующую — между вами вбивается клин, и вы даже не осознаете, как это произошло. Не позволяйте этой временной неудаче стать более длительной проблемой. Вы можете вернуться в хорошее состояние с помощью нескольких добрых слов, поэтому будьте более великодушным человеком, если возникнут какие-либо проблемы.

Лев

23 июля – 22 августа

Это напряженный день для вас с множеством мелочей. К сожалению, хотя вы можете сосредоточиться на совместном приятном времяпрепровождении с соучастником преступления, у вас также есть некоторые обязанности, которые нужно выполнять. Нравится вам это или нет, обязанности, вероятно, придут к вам во второй половине дня. Возможно, коллега или клиент приходит к вам с внезапной проблемой, и вам приходится бросить все, чтобы справиться с ней. Засучите рукава и сделайте то, что должны.

Дева

23 августа – 22 сентября

Даже если вы обычно очень хорошо справляетесь со своими обязательствами, сегодня вы просто можете этого не захотеть. Хотя вы можете сосредоточиться на материальных или профессиональных аспектах своей жизни и отметить все необходимые пункты, вы, вероятно, не найдете в этом никакого удовольствия прямо сейчас. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы вместо этого ускользнуть и сделать то, что вам нравится. Сделайте сегодняшний день для себя любым возможным способом, а затем вернитесь в реальность через день или два. Время от времени жизнь должна быть наполнена радостью.

Весы

23 сентября – 22 октября

Поначалу все сегодня складывается в вашу пользу, и вы, конечно, не собираетесь на это жаловаться. Однако, когда придет время, член семьи или сосед по комнате может принести вам проблему, с которой вы предпочли бы не иметь дела. Это может быть даже ваш дом, который начнет капризничать, требуя внезапного внимания или ремонта. Займитесь выполнением любых обязательств под собственной крышей, но все же постарайтесь немного развлечься до того, как часы пробьют полночь.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Сегодняшний день может быть довольно мрачным, как будто вы просто не можете понять, в каком направлении движетесь. В один момент все кажется прекрасным, и вы счастливы бесцельно слоняться, но в следующий может произойти резкая смена событий, которая потребует вашего полного внимания. Хотя это звучит драматично, вы должны решить для себя, насколько вы хотите быть вовлечены. Вы собираетесь впустить драму или оставить ее в покое? Это зависит от вас и только от вас.

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

Сегодня у вас нет недостатка в веселье и захватывающих вариантах, и, возможно, у вас уже есть несколько планов, когда вы просыпаетесь этим утром. Идите вперед и наслаждайтесь, но не удивляйтесь, если финансовая или материальная проблема всплывет во второй половине дня, требуя вашего внимания. Возможно, вам нужно оплатить счет в последнюю минуту или вам нужно внести последние штрихи в рабочий проект, когда вы предпочтете расслабиться. Закончите это ради собственного спокойствия.

Козерог

22 декабря – 19 января

Вы можете продвигаться к своим целям сейчас, не собираясь останавливаться. Тем не менее, вы можете случайно споткнуться в своих стремлениях достичь финишной черты. Вероятно, вы получите по крайней мере одну возможность проявить материальную магию сегодня, но вы можете встать на своем пути, если недооцените проект. Уделяйте надлежащее время и внимание всему, что всплывает, и проявите должную осмотрительность. Небрежность не будет вознаграждена в текущем космическом климате, но, к счастью, ваша работа, как правило, оказывается в точку.

Водолей

20 января – 18 февраля

Сегодняшний день широко открыт для вас, и нет никого, кто мог бы вас удержать, если вы этого не хотите. Однако единственный человек, который может вас удержать, — это вы сами. Хотя вам может быть интересно исследовать новые идеи и продвигаться к новым горизонтам, что-то может появиться на вашем ментальном радаре, чтобы заставить вас остановиться и, возможно, действительно внести сумятицу в работу. Если вам нужно изгнать некоторых личных демонов, сделайте это сейчас, а не позже, чтобы вы могли продолжить движение вперед.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Сегодня в воздухе витает сильная вибрация, которую трудно не заметить, даже если вы пытаетесь спрятать голову в песок. В ваших социальных группах или организациях, к которым вы принадлежите, могут назревать какие-то потрясения. Если вы чувствуете, что не вписываетесь в привычное для вас сообщество, то идите и откланяйтесь на время. Эти неловкие чувства рассеются через несколько дней, и вы сможете увидеть свои связи более четко.

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