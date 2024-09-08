В Украину надвигается "бабье лето" и жители Украины смогу насладиться сухой и теплой погодой .
Об этом Наталья Диденко сообщила на своей странице в Фейсбуке.
Максимальная температура воздуха в Украине ожидается в пределах +24+28 градусов. Ночью и ранним утром температура будет напоминать осень, ожидается +12+17 градусов.
Синоптик предупредила, что 7-8 сентября антициклон вызовет сухую погоду в Украине, на крайнем юге пройдут локальные дожди.
Диденко предупредила, что в южной части и востоке Украины возможны штормовые порывы восточного и юго-восточного ветра до 15-20 метров в секунду.
"Нюанс. В южной части и на востоке Украины возможны штормовые порывы восточного и юго-восточного ветра до 15-20 м/с. Осторожно!" – предупредила Диденко.
Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Диана Кривобок добавила, что в дальнейшем до 11 сентября будет сохраняться теплая погода без осадков на большей части территории.
Начало следующей недели будет теплым.
Ожидается небольшая облачность в большинстве областей, но без осадков, ветер преимущественно юго-восточный – до 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +8-13°C, в южных регионах теплее – до +18°C.
Днем колонки термометров будут подниматься до +23-28°C.
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