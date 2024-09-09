Чтобы приготовить сладкий торт на всех с нежной глазурью, нужно знать несколько важных хитростей перед подачей.

Сделать сладкий торт на праздник без проблем можно даже без особого опыта в приготовлении вкусных десертов, делится в Инстаграм кулинар и фудблогер «Annycooking».

Для бисквита:

5 желтков

50 г сахара

10 мл молока

10 мл растительного масла

50 г муки

1/2 ч.л. разрыхлителя теста

50 мл молока (дополнительно)

Для суфле:

180 г масла

120 г цельного сгущенного молока

150 мл воды

350 г сахара

16 г агар-агара

200 г белков (5 яиц)

1/4 ч.л. ванили

1/4 ч.л. лимонной кислоты

Для глазури:

120 г сливок (33%)

2 г желатина + 1 ст.л. воды

160 г шоколада (56%)

2 ст.л. масла

Приготовление:

Взбейте желтки с сахаром около 10 минут до белого цвета. Добавьте муку, разрыхлитель, молоко и растительное масло. Перемешайте.

Вылейте тесто в форму, выложенную пергаментом, и разровняйте. Выпекайте при 180°C в течение 15 минут. Охладите и выложите в форму (в той же, в которой пекли, или в высокую). Пропитайте молоком.

Взбейте мягкое масло и сгущенное молоко в течение 5 минут. В отдельной миске взбейте белки с 1 ст.л. сахара и лимонной кислотой до стойких пиков.

Для сиропа соедините воду, сахар и агар-агар. Доведите до кипения и варите на среднем огне 5 минут или до температуры 110°C.

Продолжайте взбивать белки на максимальной скорости и тонкой струйкой вливайте сироп в белки. Взбивайте, пока белки не начнут обвиваться вокруг венчиков.

Добавьте крем из масла и сгущенки, взбивайте еще 1 минуту. Переложите суфле на остывший бисквит.

Замочите желатин в 1 ст.л. воды. В небольшой кастрюле нагрейте сливки до горячего состояния, не доводя до кипения. Добавьте в сливки шоколад и масло, перемешивайте. Вмешайте размягченный желатин до полного растворения.

Остудите глазурь до комнатной температуры и равномерно нанесите ее на суфле.

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