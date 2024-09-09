Сделать сладкий торт на праздник без проблем можно даже без особого опыта в приготовлении вкусных десертов, делится в Инстаграм кулинар и фудблогер «Annycooking».
Для бисквита:
- 5 желтков
- 50 г сахара
- 10 мл молока
- 10 мл растительного масла
- 50 г муки
- 1/2 ч.л. разрыхлителя теста
- 50 мл молока (дополнительно)
Для суфле:
- 180 г масла
- 120 г цельного сгущенного молока
- 150 мл воды
- 350 г сахара
- 16 г агар-агара
- 200 г белков (5 яиц)
- 1/4 ч.л. ванили
- 1/4 ч.л. лимонной кислоты
Для глазури:
- 120 г сливок (33%)
- 2 г желатина + 1 ст.л. воды
- 160 г шоколада (56%)
- 2 ст.л. масла
Приготовление:
Взбейте желтки с сахаром около 10 минут до белого цвета. Добавьте муку, разрыхлитель, молоко и растительное масло. Перемешайте.
Вылейте тесто в форму, выложенную пергаментом, и разровняйте. Выпекайте при 180°C в течение 15 минут. Охладите и выложите в форму (в той же, в которой пекли, или в высокую). Пропитайте молоком.
Взбейте мягкое масло и сгущенное молоко в течение 5 минут. В отдельной миске взбейте белки с 1 ст.л. сахара и лимонной кислотой до стойких пиков.
Для сиропа соедините воду, сахар и агар-агар. Доведите до кипения и варите на среднем огне 5 минут или до температуры 110°C.
Продолжайте взбивать белки на максимальной скорости и тонкой струйкой вливайте сироп в белки. Взбивайте, пока белки не начнут обвиваться вокруг венчиков.
Добавьте крем из масла и сгущенки, взбивайте еще 1 минуту. Переложите суфле на остывший бисквит.
Замочите желатин в 1 ст.л. воды. В небольшой кастрюле нагрейте сливки до горячего состояния, не доводя до кипения. Добавьте в сливки шоколад и масло, перемешивайте. Вмешайте размягченный желатин до полного растворения.
Остудите глазурь до комнатной температуры и равномерно нанесите ее на суфле.
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