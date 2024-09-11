Иногда может показаться, что у этих знаков зодиака есть ангел-хранитель, присматривающий за ними.

Некоторые знаки зодиака рождаются с большей духовной защитой, чем другие.

Названы знаки зодиака с духовной защитой:

Рак

Раком управляет Луна , планета, связанная с нашими эмоциями, интуицией и мечтами. Существует древнее поверье, что Луна управляет внутренними эмоциональными глубинами человека, а также нашим настроением, поведением и интуицией, и Рак является одним из самых интуитивных знаков после Рыб.

Многие Раки могут чувствовать или настраиваться на то, что чувствуют другие или когда что-то не так. Эта способность чувствовать, когда все идет или не идет так, как должно быть, или что-то не так, часто может подсказывать им ситуации, которых следует избегать или от которых следует уходить как можно быстрее. Рак всегда должен обращать внимание на то, что говорит им их интуиция или «нутром», потому что это одно из их величайших преимуществ.

2. Стрелец

Стрельцом управляет Юпитер, планета удачи, выгоды и изобилия. Стрельцы, как правило, верят в себя и свои способности достичь желаемого, и эта вера в себя может завести их далеко. Иногда они слепо верят в себя и по своей природе оптимистичны. В свою очередь, вселенная часто поддерживает их.

Стрелец — изменчивый знак , что означает, что они могут часто меняться и плыть по течению, иногда меняя курс в последний или самый подходящий момент. Они также прекрасно умеют держать глаза открытыми для возможностей, которые другие могут не заметить. Это, в сочетании с их верой в себя, делает их удачливыми. Поскольку Стрельцом управляет самая благотворная планета , они или те, у кого восходящий Стрелец, часто известны и признаны за свою удачу.

3. Рыбы

Рыбы имеют наибольшую духовную защиту из всех знаков зодиака. Они управляются как Нептуном, так и Юпитером и считаются самыми духовными из всех знаков . Рыбы обладают интуитивными способностями, как и Рак, из-за правления Нептуна, и могут чувствовать людей и обстоятельства, которые не складываются или имеют лучшие намерения для них из-за своей связи с этой планетой. Многие из лучших и самых известных экстрасенсов являются Рыбами или имеют расположение в Рыбах. Рыбы также верят во вселенную и считают, что все будет складываться в их пользу, и они видят хорошее в других людях и мире.

Поскольку соправителем Рыб является Юпитер, как и у Стрельца, у них большой оптимизм и вера в себя и вселенную, и они в основном верят, что все будет складываться в их пользу. Их интуитивные способности в сочетании с удачей и благожелательностью Юпитера делают Рыб самым счастливым знаком зодиака.

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