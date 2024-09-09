Бессменный судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал вместе с Ольгой Мартыновской, как сделать вкусную и легкую закуску к столу, секрет которой в хрустящей корочке.
Ингредиенты:
- Картофель – 450 г
- Подсоленная вода для варки
- Соль – 1 ч.л.
- Черный молотый перец – по вкусу
- Копченая паприка – 1 ст.л.
- Оливковое масло – 1 ст.л.
- Мука – 1 ч.л.
- Сухой чеснок, ароматные травы и перец чили – по желанию
Приготовление:
Очистите картофель, нарежьте его кубиками и отварите в подсоленной воде, пусть он размякнет слегка, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Слейте воду и превратите картофель в пюре.
В картофельное пюре добавьте специи, соль, оливковое масло и тщательно перемешайте. Разогрейте духовку до 160°C.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво рассказывает, далее застелите противень пергаментом. Выкладывайте по 1 столовой ложке картофельного пюре на противень, формируя небольшие круглые лепешки. Сверху накройте еще одним листом пергамента и разровняйте пюре с помощью стакана или скалки.
Выпекайте в течение 20-30 минут, пока края чипсов не подрумянятся и не отстанут от пергамента, дал еще один совет "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Потом просто дайте чипсам остыть и подавайте к столу.
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