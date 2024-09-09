Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать быструю и вкусную картофельную закуску.

Бессменный судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал вместе с Ольгой Мартыновской, как сделать вкусную и легкую закуску к столу, секрет которой в хрустящей корочке.

Ингредиенты:

Картофель – 450 г

Подсоленная вода для варки

Соль – 1 ч.л.

Черный молотый перец – по вкусу

Копченая паприка – 1 ст.л.

Оливковое масло – 1 ст.л.

Мука – 1 ч.л.

Сухой чеснок, ароматные травы и перец чили – по желанию

Приготовление:

Очистите картофель, нарежьте его кубиками и отварите в подсоленной воде, пусть он размякнет слегка, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Слейте воду и превратите картофель в пюре.

В картофельное пюре добавьте специи, соль, оливковое масло и тщательно перемешайте. Разогрейте духовку до 160°C.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво рассказывает, далее застелите противень пергаментом. Выкладывайте по 1 столовой ложке картофельного пюре на противень, формируя небольшие круглые лепешки. Сверху накройте еще одним листом пергамента и разровняйте пюре с помощью стакана или скалки.

Выпекайте в течение 20-30 минут, пока края чипсов не подрумянятся и не отстанут от пергамента, дал еще один совет "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Потом просто дайте чипсам остыть и подавайте к столу.

Последние новости Украины:

Лучше шаурмы: шеф-повар дала рецепт быстрой и невероятно вкусной закуски.

Быстрый рецепт малосольных помидоров от финалистки "Мастер Шеф".

Такой вкусной творожной запеканки вы еще не ели: победительница "Мастер Шеф" поделилась рецептом.