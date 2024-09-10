Вместо покупных майонезов и кетчупов, а также дорогущего песто суперфиналистка проекта "Мастер Шеф" предложила приготовить вкусный и доступный домашний соус.

Звезда двенадцатого сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась рецептом невероятно вкусного соуса песто по-украински за 5 минут.

Песто – традиционный итальянский соус, который готовится на основе базилика, оливкового масла, пармезана и кедровых орешков. Но звезда "Мастер Шеф" предложила украинскую альтернативу песто – гораздо более дешевую, из простых ингредиентов, но не менее вкусную.

"Он отлично дополняет такие блюда как салаты, пасту, пиццу и другую выпечку", - отметила "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

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Для приготовления украинского соуса песто "Мастер Шеф" Ольга Рябенко использовала:

укроп – 100 г

базилик – 20 г

соль – 1 ч.л. (или по вкусу)

сахар – 1 ч.л.

чеснок – 20 г

сок половинки лимона

грецкие орехи (лучше очищенные от шелухи, но это не обязательно) – 100 г

твердый выдержанный сыр – 130 г

растительное масло – 130 г

Из этого количества ингредиентов у звезды "Мастер Шеф" получилось 350 г соуса песто. Просто складываем все ингредиенты в блендер и перебиваем до максимальной однородности. Готовый соус выкладываем в стерилизованную банку, а сверху вливаем еще 2-3 столовых ложки ароматного масла.

"Мастер Шеф" Ольга Рябенко также отметила, что в банке песто не должен доходить до самого горлышка, а только "по плечо", а слой растительного масла сверху поможет сохранить продукт и пользу зелени.

Хранить домашний соус песто нужно в холодильнике. Срок годности – 1 год, но после открытия банки лучше всего употребить его в течение пяти дней. Также песто можно хранить в морозильнике, тогда срок хранения значительно увеличивается.

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