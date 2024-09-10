Участница кулинарного шоу "Мастер Шеф - 12" Мирослава Пекарюк поделилась рецептом идеальных чебуреков с хрустящим тестом и сочной мясной начинкой.
"Чебуреки по этому рецепту получаются невероятно сочные! А еще это тесто впитывает в себя мало масла", – советует "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк.
Для пивного теста на чебуреки звезда "Мастер Шеф" берет:
- мука – 800 г
- пиво (светлое фильтрованное) – 330 мл
- кипяток - 100 мл
- соль – 1 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- мясной фарш – 800 г
- лук – 450 г
- вода - 300 мл
- соль – 1 ч.л.
- молотый перец – 0,5 ч.л.
- твердый сыр, укроп – по вкусу
В глубокую миску звезда "Мастер Шеф" вливает пиво, кипяток, добавляет соль и перемешивает до ее растворения. После этого всыпаем муку и замешиваем эластичное тесто. Готовое тесто заворачиваем в пакет и отправляем на пол часа в холодильник.
Чтобы приготовить начинку, "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк нарезает лук произвольными кусками и вместе с солью, перцем и водой перебивает его в блендере до однородности. Добавляем перемолотый лук в фарш и перемешиваем.
Отщипываем кусочек охлажденного теста, тонко раскатываем и вырезаем из него круг – для этого удобно использовать крышку. На одну половину выкладываем фарш, добавляем тертый сыр, мелко нарезанный укроп, закрываем чебурек и фиксируем края вилкой. Так формируем все чебуреки.
Жарить чебуреки нужно в большом количестве хорошо разогретого растительного масла до золотистости с обеих сторон.
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