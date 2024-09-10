Есть один секретный ингредиент, благодаря которому чебуреки по рецепту звезды кулинарного проекта "Мастер Шеф" Мирославы Пекарюк получаются невероятно вкусными.

Участница кулинарного шоу "Мастер Шеф - 12" Мирослава Пекарюк поделилась рецептом идеальных чебуреков с хрустящим тестом и сочной мясной начинкой.

"Чебуреки по этому рецепту получаются невероятно сочные! А еще это тесто впитывает в себя мало масла", – советует "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк.

Для пивного теста на чебуреки звезда "Мастер Шеф" берет:

мука – 800 г

пиво (светлое фильтрованное) – 330 мл

кипяток - 100 мл

соль – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

мясной фарш – 800 г

лук – 450 г

вода - 300 мл

соль – 1 ч.л.

молотый перец – 0,5 ч.л.

твердый сыр, укроп – по вкусу

В глубокую миску звезда "Мастер Шеф" вливает пиво, кипяток, добавляет соль и перемешивает до ее растворения. После этого всыпаем муку и замешиваем эластичное тесто. Готовое тесто заворачиваем в пакет и отправляем на пол часа в холодильник.

Чтобы приготовить начинку, "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк нарезает лук произвольными кусками и вместе с солью, перцем и водой перебивает его в блендере до однородности. Добавляем перемолотый лук в фарш и перемешиваем.

Отщипываем кусочек охлажденного теста, тонко раскатываем и вырезаем из него круг – для этого удобно использовать крышку. На одну половину выкладываем фарш, добавляем тертый сыр, мелко нарезанный укроп, закрываем чебурек и фиксируем края вилкой. Так формируем все чебуреки.

Жарить чебуреки нужно в большом количестве хорошо разогретого растительного масла до золотистости с обеих сторон.

Последние новости Украины:

Маринованные помидоры без кожуры: гениальный рецепт от победителя "Мастер Шеф".

Рецепт идеального плова от звезды "Мастер Шеф": всегда вкусный и рассыпчатый.

Быстрые маринованные кабачки: рецепт вкусной закуски за считанные минуты.