НБУ рекомендует установить лимиты на уровне дохода, который клиенты указывают в анкете.

НБУ рекомендует банкам согласовать на уровне ассоциации, чтобы основным ориентиром применения лимитов был подтвержден уровень доходов клиентов, указанный в анкете.

В течение следующего месяца в Украине планируется создание реестра скомпрометированных банковских карт, а затем реестра неблагонадежных торговцев. Это направлено на борьбу с уклонением от уплаты налогов. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник, по информации пресс-службы НБУ.

Дмитрий Олейник сообщил, что НБУ и большинство банков активно борются с «дропами» (фиктивными клиентами), однако некоторые учреждения не принимают меры против таких клиентов, считая расширение клиентской базы важнее рисков, связанных с отмыванием денег.

Олейник рекомендует банкам договориться на уровне ассоциации, чтобы основным ориентиром для установления лимитов был подтвержденный уровень доходов клиентов, указанный в анкетах. Он также призвал к установлению одинаковых лимитов по всему рынку во избежание ситуаций, когда клиенты меняют банки в поисках более выгодных условий.

Олейник подчеркнул важность контроля за экспортно-импортными операциями, в частности, закупкой энергооборудования, а также анализа деятельности ФЛП в контексте уклонения от уплаты налогов корпорациями.

Банковское сообщество должно предоставить свои предложения по этим вопросам, которые НБУ проработает и предоставит соответствующие рекомендации, сообщили в пресс-службе НБУ.

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