Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 10 сентября с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 10 сентября.

Нумерология этого дня выражает энергию числа жизненного пути 6, Воспитателя.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 10 сентября:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Умеренность

Вы слишком много думаете о секрете, который, возможно, не стоит раскрывать никому, кроме вас самих.

Иногда чувство исцеления может заставить вас почувствовать, что вам нужно признаться окружающим.

Но некоторые ситуации из прошлого лучше оставить между вами, Богом и вашим психотерапевтом.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Паж Мечей, перевернутая

Трудно взять назад то, что ты сказал, даже если ты сожалеешь. Ты можешь извиниться, но работа по исцелению еще впереди.

Немного злости может помочь вам понять, над чем вам нужно поработать.

Лучший способ дать кому-то понять, что вы действительно раскаиваетесь, — это поработать над собой.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Девятка Кубков, перевернутая

У вас возникли проблемы в отношениях с другими людьми, с которыми вам следует легко работать.

Однако это не всегда касается вас. Это может быть просто то, что люди переживают что-то в своей жизни и они проецируют на вас в то время.

Постарайтесь не браться за дела, которые не имеют смысла.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Влюбленные, перевернутая

Вы приняли решение, которое затрагивает партнера, но теперь вы готовы прекратить отношения.

Этот роман может оказаться не таким, каким вы его себе представляли. Возможно, вы или другой человек изменились.



Расставание никогда не бывает легким. Однако, что еще хуже, это обманывать кого-то дольше, чем нужно.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Двойка Жезлов, перевернутая

Вы продолжаете ходить туда-сюда по вопросу, хотите ли вы того, к чему, как вы утверждаете, стремитесь.

Ничего страшного, если вы решите изменить свое мнение. Вам не обязательно следовать чему-то, когда правила или ситуация изменились.

Лучше всего просто оттаять и освободиться от скорби, которую вы испытываете, и от привязанности к тому, чего вы больше не хотите.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Тройка Кубков, перевернутая

Ваше творчество зашло в тупик, а это значит, что вам нужно немного ощутить жизнь.

Не запирайтесь в помещении, повторяя одну и ту же рутину. Освежите свой разум, выйдя на улицу и насладившись весельем.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Солнце, перевернутое

Трудно быть оптимистом, когда все вокруг указывает на негатив.

Однако не позволяйте, чтобы ваши надежды были разрушены тем, что вы не можете контролировать или даже тем, о чем вы не можете сказать.

Вы можете быть приятно удивлены тем, как все может измениться в последнюю минуту.

Не вытаскивай себя из ситуации до самого конца. Жизнь иногда преподносит приятные сюрпризы.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Повешенный

Тяжело ждать других людей. Вы готовы приступить к работе и сделать то, что лучше для вас.

Но нерешительность других людей сдерживает вас.

Сейчас вам нужно поставить себя на первое место и посмотреть, как все остальное встанет на свои места.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Туз Жезлов, перевернутая

Это было падение старта и вам было трудно это признать. Вы перегнули палку и теперь вам нужно отступить.

Не позволяй смущению заставить тебя прекратить строить планы на будущее. Все совершают ошибки. Это была просто твоя очередь.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Верховная Жрица, перевернутая

Инстинкты и интуиция не могут сейчас немного отказать. Вы можете быть уставшим, неделя была очень долгой, и это тяжело, когда вы полностью истощены.

Постарайтесь немного отдохнуть и вернитесь к решению, которое вы хотите принять.

Возможно, как только вы восстановите силы своего тела и разума, вам станет ясно, что пора сделать окончательный выбор.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Семерка Мечей

Сейчас вы делаете всю тяжелую работу, и это дает результаты.

Однако это не то, что вы захотите проецировать на мир, пока оно не будет готово.

Иногда нужно просто подождать, пока все не станет на свои места, прежде чем делать заявление.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Сила

Вы отдаете что-то, чем являетесь, и это учит вас значению слова «настойчивость».

Удивительно, как преданность делу и решимость приходят к вам в нужный момент.

Когда вы действительно верите во что-то и вкладываете в это всю свою душу, вещи просто происходят.

Последние новости Украины:

Камни знаков Зодиака и их значения: узнайте, что принесет вам удачу.

Какие знаки Зодиака легко влюбляются: кого назвали астрологи.

Астролог напугал прогнозом относительно войны в Украине в 2024-м: наступление на еще три области.