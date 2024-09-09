Сила існує у числах, а також в окремій людині – це повідомлення та тема з 9 по 15 вересня 2024 року для всіх знаків Зодіаку.

Перед тим, як ми розглянемо однокарткове читання Таро для кожного знака зодіаку , ось загальні повідомлення для всіх.

У нас є Трійка Кубків, Четвірка Пентаклею, Імператор, які наголошують на необхідності зосередитися на коханні та стосунках цього тижня.

Гороскоп Таро на тиждень для вашого знаку зодіаку на 9-15 вересня 2024 року:

Овен: Двійка Жезлів

Двійка Жезлів нагадує вам, що не у ваших інтересах імпульсивно кидатися вперед із новою ідеєю. Не всі ідеї хороші, і деякі думки можуть бути попередниками великої мети. Перевірте, що добре, щоб побачити, що спрацює, а що ні. Зробіть паузу та сплануйте.

Ви зрозумієте, що вам потрібно зробити, щоб максимально ефективно використовувати свої ресурси та час. Прочитайте техніку ментальних карт, щоб перенести натхнення на папір, а потім відштовхуйтеся від цього.

Телець: П'ятірка Пентаклей

Телець, у вас є застережлива карта для вас - П'ятірка Пентаклей . Вона закликає вас не дозволяти соціальним мережам чи соціальному тиску (у реальному житті) переконати вас купувати речі, що відповідають певній демографічній групі чи стереотипу.

У вас є розкішний автомобіль, який ламається кожні кілька тижнів? Якщо предмети розкоші приваблюють лише енергетичних вампірів, настав час запитати себе, чи сприяють вони чомусь суттєвому чи довгостроковому. Якщо у деяких випадках так, це нормально. Якщо відповіді немає, настав час змін.

Близнюки: Шістка Пентаклей

Близнюки, Шістка Пентаклей може вас неправильно дратувати, тому що вона вимагає від вас посилити ваше соціальне життя. Замість того, щоб переходити з одного соціального кола до іншого, вам слід вибрати одну групу друзів, з якою ви будуватимете позитивні спогади. Незалежно від того, чи поводитеся ви добрішими або менш осудними, будьте світлом, на яке інші сподіваються у світі.

Шістка Пентаклей - це карта давання та отримання. Так що якщо ви помітили навколо себе тривожну поведінку або відчуваєте, що з вами несправедливо поводяться або завдають шкоди, зробіть крок назад і спробуйте ще раз в іншому колі. Зрештою, ви знайдете своє духовне плем'я.

Рак: Сімка Жезлов

Рак, карта Таро для вас на цьому тижні - Сімка Жезлов. Вона закликає вас не здаватися та не дозволяти хуліганам витісняти вас із ігрового поля. Ви незвичайні у своїх здібностях і маєте унікальний погляд на світ у сферах, у яких ви експертні. Нехай це спрямує вас на вашому шляху.

Якщо агресивність конкурентів або тих, хто бажає вам провалу, стає надмірною, дайте відсіч найшвидшим і наймудрішим способом. У вас є повне право сяяти у світі, як і у всіх інших. Не дозволяйте укорінитися дискримінаційним чи нетерпимим переконанням щодо вашої статі, кольору шкіри, культурного походження та багато іншого. Настав час стати своїм власним найкращим другом!

Лев: Сімка Кубків

Лев, карта Таро для тебе цього тижня - Сімка Кубків. Вона нагадує тобі, що в тебе більше варіантів та можливостей, ніж ти усвідомлюєш. Тож зупинись і обміркуй їх усі. Ведення щоденника може допомогти привести думки до ладу і зробити твої справжні пріоритети очевиднішими.

Деякі з вас також можуть упускати можливості через обумовлені переконання про те, на що ви здатні, а на що ні, або через соціальний тиск та елітарність. Ви виграєте від написання своєї долі, тож ризикніть самі!

Діва: Туз Жезлов

Діва, карта Таро для вас на цьому тижні - Туз Жезлов. Вона говорить про зусилля, завзятість і дивовижну внутрішню силу, якою ви володієте. Ви можете направити все це в новий почин або поточний почин. Потім спостерігайте, як відбувається щось магічне чи незвичайне.

Як ви можете знати, з чого ви зроблені, якщо ви ніколи не дозволяєте собі бути визначним? Деякі з вас можуть розпочати нові стосунки цього тижня. Просто переконайтеся, що це не просто перегрітий фізичний зв'язок, що маскується під душевний зв'язок. Ви можете відчути розчарування, коли зрозумієте, що то була не споріднена душа, а кармічний цикл.

Терези: Сила

Сила - це карта Таро Старшого Аркану, яка закликає вас не дозволяти стереотипам про силу змусити вас думати або вірити, що ви не сильні. Людський дух може виявляти цей характер багатьма способами, будь то запеклий захист своїх дітей, простягання руки допомоги сусіду-інваліду або людині похилого віку, пожежний, гірський рятувальник, спортсмен або щось ще.

Ви можете визначити, що для вас означає сила, навіть якщо це просто сила, яка допомагає виживати в темні часи. Настав час написати свою долю і стати своїм взірцем для наслідування.

Скорпіон: Місяць

Скорпіон, мапа Таро для вас на цьому тижні - це мапа Старшого Аркана - Місяць. Вона говорить про сум'яття та емоційне потрясіння, можливо, навіть викликане відносинами, які смикають ваші серцеві струни, а потім топчуть їх.

Вам пропонується заземлити себе за допомогою технік свідомості, таких як медитація або сфокусоване дихання. Це дозволить вам глибше зв'язати себе з інтуїцією та допоможе вам бачити крізь дим та дзеркала. Довіртеся собі! Дотримуйтесь поклику та шляхи своєї душі.

Стрілець: Король Пентаклей

Стрілець, карта Таро для вас на цьому тижні чудова - Король Пентаклей. Подібно до могутнього дуба, він закликає вас залишатися міцними і стійкими. Надзвичайні висоти можуть бути досягнуті лише тоді, коли фундамент міцний та стійкий.

Отже, де б ви не знаходилися на своєму життєвому шляху, ви процвітатимете з вірою в себе та свої здібності. Король Пентаклей також закликає вас дбати про свої інвестиції та будувати імперію на Землі.

Козеріг: Королева Жезлів

Козеріг, карта Таро для вас на цьому тижні - Королева Жезлів. Вона нагадує вам, що, незважаючи на те, що ви земний знак, у вас є набагато більше, ніж просто земля. Погляд на натальну карту може показати, що там ще є. Отже, не дозволяйте стереотипам стримувати вас.

Вам не потрібно бути просто стійким та міцним типом. Ви можете бути динамічним, сміливим, стратегічним та швидким. Вибирайте свою пригоду та свій шлях. Рішення за вами і лише за вами.

Водолій: Трійка Пентаклей

Водолій, карта Таро для вас на цьому тижні - Трійка Пентаклей. Це карта співпраці та командної роботи. Так що, якщо ви в команді і працюєте над чимось монументальним чи значним, це знак того, що всім вам (або принаймні вам) потрібно відкласти свої плани убік та більше думати з погляду загальної мети.

Зрештою, у цьому є щось для вас; інакше навіщо б вам захотілося приєднатися до цієї команди? Якщо остання пропозиція раптово змусила вас похолонути, ніби ви опинилися не в тій команді, ваше посилання — знайти правильну, щоб ваші зусилля і результат були добре узгоджені.

Риби: П'ятірка Пентаклей

Карта Таро «П'ятірка Пентаклей» застерігає вас від надмірних витрат, особливо якщо вас захоплюють красиві речі або предмети для хобі, будь то приладдя для творчості, колекційні карти або мішки з пряжею.

Запитайте себе скільки вам потрібно, щоб відчути радість. Якщо відповідь у вас більш ніж достатньо, то настав час бути більш усвідомленим і не дозволяти тиску з боку однолітків чи соціальних мереж змусити вас почуватися певним чином. Якщо відповідь — у вас недостатньо, щоб бути щасливою або у світі, то настав час мислити креативніше і придумати план гри, щоб отримати більше ресурсів, грошей або можливостей, які дозволять вам (і вашій родині) бути щасливими і у світі.

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