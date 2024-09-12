Звезда двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко дала универсальный рецепт десерта, в который можно добавлять разнообразные фрукты и ягоды.

Суперфиналистка кулинарного проекта "Мастер Шеф - 12" Ольга Рябенко показала, как приготовить вкусный пирог-крамбл с абрикосами всего за 10 минут.

"Мастер Шеф" Ольга Рябенко рассказала, что крамбл в переводе с английского означает "крошка", это пирог, основой которого является крошка песочного теста, в которую добавляют сливочное масло, а также вкусную фруктовую начинку, в этом случае абрикосы.

Для теста-крошки звезда "Мастер Шеф" использовала следующие ингредиенты:

мука – 150 г

сливочное масло – 100 г

сахар – 75 г

соль - щепотка

грецкие орехи - 50 г (по желанию)

ванильный сахар – 10 г

Кроме того, для начинки нам понадобится 500-600 г абрикосов (масса с косточками) и 30 г сахара ("Мастер Шеф" Ольга Рябенко советует добавлять коричневый).

Из абрикосов удаляем косточки, разрезаем их и складываем в форму, смазанную сливочным маслом или застеленную пергаментом. Сверху посыпаем абрикос сахаром.

Чтобы приготовить тесто, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко смешивает сухие ингредиенты: муку, соль, сахар, ванильный сахар, добавляет холодное сливочное масло, нарезанное на кусочки, и быстро вымешивает руками до состояния крошки.

Добавляем в тесто измельченные в блендере грецкие орехи и еще раз быстро перемешиваем. Готовую крошку равномерно выкладываем сверху на абрикосы.

Выпекать крамбл нужно в разогретой до 180 градусов духовке до золотистости (примерно 10 минут, зависит от вашей духовки).

"Мастер Шеф" Ольга Рябенко отметила, что подавать крамбл лучше всего с шариком мороженого или со сметаной.

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