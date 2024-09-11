Узнайте больше о том, как правильно подкармливать малину и чем ее удобрять, чтобы получить хороший урожай.

Читайте дальше, чтобы узнать, чем удобрять малину осенью и какие удобрения использовать.

Правильное удобрение малины может помочь сохранить ее сильной и здоровой, поэтому, если болезнь или вредители все же поразят ее, она с меньшей вероятностью погибнет.

Если листья малины желтеют , это часто может быть вызвано недостатком железа или магния, который удобрение не только помогает предотвратить, но и при необходимости устраняет. Поэтому важно знать, чем подкармливать малину осенью.

Когда дело доходит до лучшего удобрения для малины, есть несколько различных вариантов, от органических до синтетических, а также тех, которые производятся или изготавливаются в домашних условиях.

Ниже представлен обзор некоторых наиболее часто используемых удобрений для малины.

Итак, чем подкармливать малину осенью?

Органические удобрения для малины — это удобрения, которые получены из животных или растительных источников. Они содержат питательные вещества, такие как азот, калий и фосфор, а также другие микроэлементы, включая железо и марганец, которые необходимы для роста малины.

Существует множество вариантов, начиная от домашнего компоста и хорошо перепревшего навоза, которые не только питают растения малины, но и помогают кондиционировать почву, до имеющихся в продаже гранул с медленным высвобождением.

Если у вас есть место, то можно приготовить свой собственный садовый компост или жидкое удобрение из окопника; в противном случае широко доступны удобрения с высоким содержанием калия или гранулы навоза, которые подходят для подкормки малины.

Если добавлять навоз для обогащения почвы малины, он должен быть хорошо перепревшим; так как при внесении в свежем виде его высокий уровень питательных веществ может сжечь и повредить малину.

Источник: plantura.

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