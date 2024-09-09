В Одессе мужчина похвастался, как "отбивался" от ТЦК, но со временем оправдался, заявив, что его слова были вырваны из контекста.

В Одессе мужчина в одном из уличных интервью высказался крайне негативно о ТЦК и его слова не остались незамеченными. Видео с его высказываниями было опубликовано местным активистом Демьяном Ганулом в telegram-канале. По информации Ганула, мужчину зовут Ростислав Шевченко, и он якобы занимается наркотиками.

На записи мужчина выражает убеждение, что принудительная мобилизация в Украине недопустима, и рассказывает, как он "отбивался" от работников ТЦК, называя их действия "произволом", с которым он собирается бороться.

Однако уже через несколько часов после распространения видео появилось новое. На нем мужчина утверждает, что его слова были вырваны из контекста и добавляет, что не имеет ничего против сотрудников ТЦК, а мобилизацию считает необходимой.

Ранее Politeka также писала о том, что в сентябре некоторые получатели субсидий получат другую сумму из-за автоматического перерасчета, учитывающего изменения в доходах домохозяйств.Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг рассчитывается исходя из доходов домохозяйства. Если доход увеличивается или снижается, размер субсидии соответственно меняется.

В Пенсионном фонде объясняют, что перерасчет производится для домохозяйств, у которых доход изменился более чем на 50% как в большую, так и в меньшую сторону. Это происходит дважды в год.

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