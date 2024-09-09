Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг розраховується, виходячи з доходів домогосподарства. Якщо дохід зростає або знижується, розмір субсидії відповідно змінюється.

У Пенсійному фонді пояснюють, що перерахунок проводиться для домогосподарств, у яких дохід змінився більш ніж на 50% як у більшу, так і в меншу сторону. Це відбувається двічі на рік.

Звертатися до Пенсійного фонду для перерахунку не потрібно — він проводиться автоматично. При нарахуванні субсидії у травні цього року враховувалися доходи за друге півріччя 2023 року, які порівняють з доходами за перше півріччя 2024 року. Якщо зміна перевищує 50%, розмір субсидії буде переглянутий. Нову суму можна буде отримати не раніше вересня — при виплаті за попередній місяць.

Субсидія нараховуватиметься до кінця поточного періоду. З початком опалювального сезону відбудеться автоматичний перерахунок із врахуванням вартості послуг опалення. Зазначимо, що деякі отримувачі субсидій можуть самостійно ініціювати перерахунок у Пенсійному фонді. До таких категорій належать пенсіонери, які нещодавно вийшли на пенсію.

Раніше Politeka також писала про те, що в Україні особам, які досягли 80-річного віку і отримують пенсію меншу за 10 340 гривень, передбачена доплата до 570 гривень. Вперше така доплата була введена у 2020 році і на той час становила 500 гривень.

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