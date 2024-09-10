Старики в Украине могут получать социальную помощь и пенсию одновременно при определенных условиях, определенных законодательством.

В Украине предусмотрена социальная помощь для пожилых, имеющих минимальный стаж работы. Однако, в каких случаях она может выплачиваться вместе с пенсией?

Это возможно для нетрудоспособных лиц, лишившихся кормильца. Такое разъяснение предоставили в Пенсионном фонде Украины.

«Лиц с инвалидностью с детства, получающий государственную социальную помощь через органы социальной защиты, может одновременно иметь право на пенсию в связи с потерей кормильца», — отмечается на сайте. В этом случае пенсия по потере кормильца назначается исключительно нетрудоспособным членам семьи умершего.

Следует помнить, что этот вид пенсии может быть назначен, если умерший кормильец имел страховой стаж от 1 до 15 лет, в зависимости от возраста на момент смерти. Правила назначения такой выплаты установлены законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Ранее Politeka также писала о том, что субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг рассчитывается исходя из доходов домохозяйства. Если доход увеличивается или снижается, размер субсидии соответственно меняется.

В Пенсионном фонде объясняют, что перерасчет производится для домохозяйств, у которых доход изменился более чем на 50% как в большую, так и в меньшую сторону. Это происходит дважды в год.

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