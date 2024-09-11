Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 11 сентября.

Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 11 сентября с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 11 сентября:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Башня, перевернутая

Ложная тревога может заставить вас беспокоиться по пустякам. Однако теперь вы будете знать о пробелах в своей жизни, которые требуют более пристального внимания.

Сосредоточьте свое внимание на том, чтобы завершить дела и не допустить неорганизованности.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Королева Пентаклей, перевернутая

Знание того, когда следует воспользоваться возможностью, требует большего, чем талант. Это требует инициативы. Вы уделяете больше внимания своим страхам, чем интуиции, и пришло время для перемен.

Будьте восприимчивы к обоим! В вашей жизни есть области, где ничто не имеет смысла, пока вы не начнете действовать.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Колесо Фортуны, перевернутое

У вас был шанс оказаться в центре внимания, но теперь вы чувствуете, что все внимание приковано к новому человеку, а не к вам.

Вместо того чтобы обижаться, Близнецы, пришло время улучшить свою игру и увидеть, что это новый способ преобразовать себя.

Вся ситуация может показаться ненужной пощечиной, но посмотрите на эту проблему по-новому. Вам дарован шанс показать, что ваше творчество не имеет границ.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Четверка Кубков

Вы больше не будете жертвой в этой истории. Прямо сейчас вы готовы взять под контроль свою жизнь и свою эмоциональную энергию.

Это значит, что вы сделаете больше, чем просто будете охранять свое сердце. Подумайте о том, чтобы пересмотреть все свои жизненные решения и отношения и переместить все в новое русло, которое будет лучше для вас в долгосрочной перспективе.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Дурак, перевернутая

Ты знаешь лучше, Лев. Ты уже шел по этой дороге, и ты спешил, не оглядываясь.

На этот раз вы будете умнее и мудрее в своих решениях, и вместо того, чтобы беспокоиться о том, что кто-то другой будет вас ждать, решите, что им придется подождать вас, потому что вы этого достойны.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Четверка Мечей, перевернутая

Кто-то неправильно понял ваши слова и переврал их.

И вот вы пытаетесь выяснить, как исправить ситуацию и исправить ее.

Это очень запутанное время, однако обязательно обратите внимание на то, что привело к этому моменту.

Люди отвлекаются и часто не успевают свериться друг с другом. В следующий раз убедитесь, что вы лидируете, когда дело доходит до разъяснения того, что было сказано и что имелось в виду.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Луна

Люди часто боятся говорить правду, опасаясь последствий.

Эта таинственная сторона человеческой натуры каким-то образом проявляется в вашей жизни, когда вы не можете понять, что происходит вокруг вас, но чувствуете: что-то происходит.

Вместо того, чтобы играть в отрицание, выскажитесь. Вы знаете, что лучше столкнуться с проблемой лицом к лицу и решить ее.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Смерть

Темы возвращаются, совершая полный круг, и вы можете обнаружить, что то, что казалось устаревшим или бесполезным, внезапно возвращается.

Это может быть одежда или предметы, которые, как вы думали, пора выбросить, а теперь они вам понадобятся.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Умеренность

Вы много думаете и не оцениваете по-настоящему, какие преимущества вы получаете здесь и сейчас.

Постарайтесь прийти к окончательному выводу и отпустите его. Приняв решение, придерживайтесь его.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Восьмерка Мечей

Вы чувствуете, что попали в ловушку и ваша энергия истощена.

Но может быть выход, который вы не видите из-за своего психического состояния в это время. Сделайте этот первый шаг. Даже если вам придется сделать это со страхом, вы обнаружите, что судьба ведет вас.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Тройка Кубков, перевернутая

Печальное время и плохие новости могут привести к тому, что ваша творческая энергия почувствует себя истощенной и утомленной.

В этот момент вам необходимо какое-то обновление в жизни, будь то время, проведенное на природе с другом, или простой сон.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Шестерка Пентаклей, перевернутая

Вы сильно обеспокоены своей способностью финансово обеспечить себя и других.

И вы уже давно ставите других выше себя. Но теперь, кажется, в конце туннеля забрезжил свет. Все ваши страхи не сбудутся, но вместо этого вы наконец-то успешно прибудете в пункт назначения.

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