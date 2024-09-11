Гороскоп на 11 сентября для всех знаков Зодиака, единственное предостережение — будьте осторожны и не переусердствуйте.

Овен

21 марта – 19 апреля

Смело просите то, что вам нужно сегодня! Если какой-либо аспект вашей жизни кажется вам выходящим из-под контроля, то вполне нормально опереться на других. Люди, скорее всего, не только поймут, но и захотят помочь. Не беспокойтесь о том, что это заставит ваших коллег думать о вас хуже — в конце концов, честность в отношении своих потребностей — единственный способ их удовлетворить. Помните, что честность — лучшая политика, и расскажите людям о своей ситуации.

Телец

20 апреля-20 мая

У вас может быть один из лучших дней за последнее время — и вы, скорее всего, не будете одиноки в этом вопросе. Кто-то очень особенный может зайти и забрать вас для приключения в последнюю минуту, так что не отказывайтесь ни от каких приглашений, которые вам попадутся. Любая возможность может привести вас в какое-то фантастическое место. Тем не менее, нет нужды почивать на лаврах, ожидая, когда это произойдет. Не стесняйтесь позвонить другу и сделать этот день незабываемым для вас обоих!

Близнецы

21 мая – 20 июня

Беспорядок в окружающей среде может сейчас серьезно сказаться на вашем психическом здоровье. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы убраться в своем пространстве и организовать вещи. Если вы позволяете посуде скапливаться в раковине или грязной одежде скапливаться в корзине, начните выполнять свои обязанности по одной с усердием опытного генерала. Засучите рукава и принимайтесь за работу, даже если она может быть не очень веселой или захватывающей. В конце концов вы почувствуете себя намного лучше!

Рак

21 июня-22 июля

В этот день вы, вероятно, будете очень заняты, вылезая из постели, чтобы немедленно встать и наброситься на них! Хотя обычно это может показаться довольно пугающим или даже похоже на абсолютную головную боль, на самом деле вас может ждать довольно приятное времяпрепровождение. Даже если вы не ждете, что на вашем радаре появится что-то веселое, планеты могут послать вам именно это. Найдите время, чтобы выйти сегодня, потому что есть хорошие шансы, что вы обнаружите что-то прекрасное, если это произойдет.

Лев

23 июля – 22 августа

Если вы сидите над сложным решением или чувствуете себя в тупике в целом, некоторые блестящие женщины в вашей жизни могут дать вам очень полезный совет прямо сейчас. Будь то члены семьи, друзья или даже профессиональные наставники, они могут сидеть на нескольких золотых самородках, которые могут помочь вам больше, чем вы думаете! Вы можете просто узнать идеальный способ снова начать двигаться вперед, все благодаря женской мудрости, которая вас поддерживает.

Дева

23 августа – 22 сентября

Вашим поискам самосознания сейчас помогают звезды, Дева. Учитывая вашу обычную критическую и аналитическую натуру, оценка себя, вероятно, не слишком сложна для вас. Важно выделить время и убедиться, что вы правильно выражаете себя и свои желания — и что люди понимают ваше сообщение! Если вы чувствуете, что посылаете неоднозначные сигналы, то постарайтесь прояснить ситуацию, как для себя, так и для людей, которые вас слушают.

Весы

23 сентября – 22 октября

Сейчас вы можете натолкнуться на действительно замечательную идею, которая может значительно улучшить материальное положение вашей жизни. А что еще лучше, вам едва ли придется пытаться думать об этом. Планеты координируют друг с другом, чтобы посылать вам толчки вдохновения, одну за другой, и любой из этих толчков может превратиться в идею на миллион долларов! Пойдите окольным путем сегодня; вы можете оказаться где-то в сказочном месте.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Друзья, скорее всего, будут звать вас присоединиться к ним, так что не прячьтесь сегодня! Вы можете упустить немного веселья, если сделаете это. Радостное Солнце в вашем социальном секторе вдохновляет вас на то, чтобы объединиться с единомышленниками и покорить мир. Вы также можете получить много помощи от этих людей. Если вам нужен дружелюбный слушатель, ищите товарищей, которые будут рядом, чтобы уделить вам свое время и поддержать, не осуждая вас ни за что.

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

Ангелы-хранители могут появиться из ниоткуда, чтобы помочь вам сегодня, и они сделают все возможное, чтобы помочь вам добиться профессионального прогресса. Если вы корпели над проектом, казалось бы, без вознаграждения, то, наконец, может прийти некоторая признательность за то, над чем вы работали! Возможно, VIP заметит всю тяжелую работу, которую вы вложили, и официально признает это. Будьте благодарны, но также честны и горды — вы заслужили эти почести.

Козерог

22 декабря – 19 января

Выйдите сегодня за пределы своей привычной территории и поставьте себе цель погрузиться в что-то или кого-то, кто не вписывается в вашу обычную рутину. Вы можете столкнуться с действительно захватывающей новой идеей или образом жизни, который вдохновит вас изменить свою повседневную жизнь. Даже если вы не самый большой поклонник перемен, это может быть очень к лучшему. Вам не нужно совершать никаких радикальных перемен, но выполнение некоторых небольших вещей по-другому может принести вам большую пользу.

Водолей

20 января – 18 февраля

Крупные награды за ваши усилия сейчас очень возможны благодаря мощной вибрации между планетами в вашем секторе карьеры и вашем секторе общих финансов. Вы можете метнуть к звездам и получить хорошую единовременную сумму за хорошо выполненную работу, но не ждите, что это будет происходить регулярно. Какие бы деньги вы ни получили, они, скорее всего, будут одноразовыми, поэтому держите свой кошелек открытым и убедитесь, что вы их не упустите.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Кто-то особенный может открыть вам глаза на совершенно новый образ жизни сегодня, так что уберите руки с руля и позвольте кому-то другому вести машину для разнообразия. Вы можете многому научиться, когда отступите и просто позволите жизни вести вас в разные места, и вы никогда не знаете, как сильно вы полюбите пункт назначения. Вы также можете построить прекрасные отношения со своим попутчиком, будь то семейный, платонический или романтический партнер. Наслаждайтесь путешествием!

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