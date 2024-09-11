Погода в Украине 11 сентября будет в основном дождливой и прохладной, за исключением Киева, где будет храниться бабье лето с температурой до +27 °C. Также народный синоптик Наталья Диденко предостерегла возможные магнитные бури в среду.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook во вторник, 10 сентября.
Прогноз от Наталки Диденко на 11 сентября
Согласно прогнозу Диденко, 11 сентября ожидается значительное повышение магнитной активности Земли, что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.
В большинстве областей Украины в среду будет сухая и очень теплая погода с дневной температурой от +25 до +30 °C.
На западе страны возможны местные дожди, с температурой воздуха до +18...+23 °C, а на Одесщине вечером возможны дожди с грозами.
В Киеве продолжится бабье лето — завтра будет сухо и +27 °C, но уже 12 и 13 сентября в столице ожидаются дожди.
Следует помнить, что этот вид пенсии может быть назначен, если умерший кормильец имел страховой стаж от 1 до 15 лет, в зависимости от возраста на момент смерти. Правила назначения такой выплаты установлены законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
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