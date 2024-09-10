Літні особи в Україні можуть отримувати соціальну допомогу та пенсію одночасно за певних умов, визначених законодавством.

В Україні передбачена соціальна допомога для літніх осіб, які мають мінімальний стаж роботи. Проте в яких випадках вона може виплачуватися разом із пенсією?

Це можливо для непрацездатних осіб, які втратили годувальника. Таке роз'яснення надали в Пенсійному фонді України.

«Особа з інвалідністю з дитинства, яка отримує державну соціальну допомогу через органи соціального захисту, може одночасно мати право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника», — зазначається на сайті. У цьому випадку пенсія по втраті годувальника призначається виключно непрацездатним членам родини померлого.

Варто пам'ятати, що цей вид пенсії може бути призначений, якщо померлий годувальник мав страховий стаж від 1 до 15 років, залежно від його віку на момент смерті. Правила призначення такої виплати встановлені законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Раніше Politeka також писала про те, що субсидія на оплату житлово-комунальних послуг розраховується, виходячи з доходів домогосподарства. Якщо дохід зростає або знижується, розмір субсидії відповідно змінюється.

У Пенсійному фонді пояснюють, що перерахунок проводиться для домогосподарств, у яких дохід змінився більш ніж на 50% як у більшу, так і в меншу сторону. Це відбувається двічі на рік.