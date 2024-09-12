По словам аналитика, в течение текущей рабочей недели курс наличного доллара в обменниках будет колебаться.

В украинских обменниках прогнозируют снижение курса доллара при покупке вместе с ожидаемым повышением его стоимости при продаже. На вечер 11 сентября в обменных пунктах средний курс доллара составляет 40,97 гривен за единицу при покупке и 41,4 гривен при продаже.

О курсовых ожиданиях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев.

По словам аналитика, в течение текущей рабочей недели курс наличного доллара в обменниках будет колебаться от 40,7 до 41,65 гривны. На вечер 11 сентября в банках средний курс составляет 41 грн при покупке и 41,4 грн при продаже.

"В целом на этой неделе… спокойнее мы переживем все колебания по отношению к доллару. Внутренние факторы и интервенции Нацбанка смогут существенно нивелировать все атаки на гривну", – рассказал аналитик.

Также финансовый аналитик Алексей Козырев советует украинцам не выводить свои сбережения из банков, даже во время войны. По его мнению, банки накопили достаточный запас средств для выплаты депозитов, поэтому деньги, положенные в банки, останутся в безопасности.

Козырев подчеркнул, что по данным Фонда гарантирования вкладов, объем средств населения и физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в банках составляет около 1,2 млрд грн.

Кроме того, банки держат 726,45 млрд грн в облигациях внутреннего государственного займа (ОВГЗ), а также имеют 361,22 млрд грн в депозитных сертификатах Национального банка на один день (overnight) по состоянию на 21 августа. Кроме того, в трехмесячных депозитных сертификатах, размещенных по тендерам, находится еще 156,24 млрд грн.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцев ждут серьезные изменения курса доллара и евро.

Как сообщала Politeka, курс доллара побил новый рекорд.

Также Politeka писала, что будет с гривной в 2025 году, если будут продолжаться активные бои.