НБУ рекомендує встановити ліміти на рівні доходу, який клієнти зазначають в анкеті.

НБУ рекомендує банкам узгодити на рівні асоціації, щоб основним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, вказаний в анкеті.

Протягом наступного місяця в Україні планується створення реєстру скомпрометованих банківських карток, а згодом — реєстру неблагонадійних торговців. Це спрямовано на боротьбу з ухиленням від сплати податків. Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник, за інформацією пресслужби НБУ.

Дмитро Олійник повідомив, що НБУ та більшість банків активно борються з «дропами» (фіктивними клієнтами), проте деякі установи не вживають заходів проти таких клієнтів, вважаючи розширення клієнтської бази важливішим за ризики, пов’язані з відмиванням грошей.

Олійник рекомендує банкам домовитися на рівні асоціації, щоб основним орієнтиром для встановлення лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, зазначений в анкетах. Він також закликав до встановлення однакових лімітів по всьому ринку, щоб уникнути ситуацій, коли клієнти змінюють банки в пошуках вигідніших умов.

Олійник підкреслив важливість контролю за експортно-імпортними операціями, зокрема закупівлею енергообладнання, а також аналізу діяльності ФОПів у контексті ухилення від сплати податків корпораціями.

Банківська спільнота повинна надати свої пропозиції з цих питань, які НБУ опрацює і надасть відповідні рекомендації, повідомили в пресслужбі НБУ.

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