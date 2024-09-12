Гороскоп на 12 сентября для всех знаков Зодиака, этот день принесет полезное решение любых проблем, с которыми мы сталкиваемся.

Овен

21 марта – 19 апреля

Чувство тяги к путешествиям может терзать вас сейчас, когда вы жаждете приключений и далеких перспектив. Даже если вы не можете сесть на самолет, чтобы увидеть новые культуры, постарайтесь разнообразить свой день чем-то интригующим, желательно чем-то совершенно иным, чем то, к чему вы привыкли. Попробуйте новый ресторан с яркими вкусами или посмотрите фильм на иностранном языке — расширение кругозора — это билет к самореализации сегодня.

Телец

20 апреля-20 мая

Это хороший день, чтобы поставить перед собой цель, а затем сделать все возможное, чтобы приблизиться к ней. Сейчас в вас есть дополнительный огонь, и независимо от того, за чем вы гонитесь, вы можете добиться прогресса с молниеносной скоростью. Ваша профессиональная жизнь особенно поддерживается во второй половине дня, поэтому не чувствуйте, что вам нужно расслабиться в течение дня — второе дыхание может унести вас дальше, чем вы когда-либо ожидали!

Близнецы

21 мая – 20 июня

Сегодня у вас может быть возможность объединиться с кем-то сильным. Будь то профессиональная, романтическая или дружеская ситуация, самое важное, чтобы другой человек максимально отличался от вас. Вместо того, чтобы искать того, кто думает и действует так же, как вы, ищите человека с совершенно иным взглядом на мир. Объединив ваши индивидуальные навыки и идеи, вы оба имеете гораздо больший потенциал.

Рак

21 июня-22 июля

Вы, вероятно, приняли некоторые решения в начале года о том, чтобы лучше заботиться о себе, и сегодня хороший день, чтобы оценить, насколько вы продвинулись в этом. Если вы в отличной форме, то поздравляю, но если вы свалились с какого-либо поезда, то пришло время снова в него запрыгнуть. Начинаете ли вы новую программу упражнений или исправляете свои привычки в еде, сделайте что-нибудь сегодня, чтобы начать улучшать качество своей жизни — в будущем вы будете благодарны.

Лев

23 июля – 22 августа

Если кто-то и может сиять сам по себе, то это ты, Лев! Тем не менее, сегодня хороший день, чтобы опереться на кого-то другого за поддержкой. Друг, возлюбленный или даже коллега могут указать на что-то особенное в вас, что вам трудно увидеть в себе, предоставив вам эмоциональную поддержку, в которой вы даже не знали, что нуждаетесь. Вы также можете стать этим человеком для кого-то другого, поэтому, если вы заметите кого-то, кто может нуждаться, станьте его болельщиком.

Дева

23 августа – 22 сентября

Сегодня важно быть особенно усердным, расставляя все точки над i и перечеркивая все T. Будет легче, чем обычно, упустить одну-две ошибки, поэтому вам нужно будет быть еще более сосредоточенным и скрупулезным, чем вы есть сейчас. Хорошо выполненная работа может получить похвалу, и люди будут впечатлены вашими усилиями, поэтому не давайте им повода думать иначе. Иногда немного больше работы может означать гораздо большее вознаграждение.

Весы

23 сентября – 22 октября

То, как вы себя преподносите, имеет большое значение, когда вам есть что сказать. Сегодня для вас важны общение и самовыражение, и когда вам вручат микрофон, буквально или метафорически, будет важно, чтобы ваше сообщение совпадало с вашей личностью. Искренняя речь от всего сердца будет оценена больше, чем цветистые, но пустые слова, поэтому не пытайтесь пускать пыль в глаза кому-либо, включая ваши собственные. Ваша правда интереснее любых творческих преувеличений.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Сегодня ваши основы выходят на первый план, давая вам возможность выровнять все и заполнить любые трещины, которые вы можете заметить. Осмотрите свою жизнь на предмет слабых мест или мест, которые заставляют вас чувствовать себя неуверенно. Как только вы их определите, разработайте план действий, как вы можете наилучшим образом укрепить эти слабые места и превратить их в плюсы, а не минусы. Член семьи может помочь вам найти правильный подход, поэтому не стесняйтесь просить совета.

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

Сегодня вы можете получить интересную информацию, и вам следует прислушаться к сообщению, поскольку оно может оказаться весьма важным. Скорее всего, эта новость придет к вам от близкого друга или брата, но что бы это ни было, она будет стоить серьезных размышлений. Серьезность — это не плохо, однако, вы, вероятно, можете использовать эту информацию себе на пользу, вам просто нужно уделить немного времени, чтобы подумать, как лучше всего использовать ее в своих интересах.

Козерог

22 декабря – 19 января

Сегодня у вас будет большая поддержка, если вы засучите рукава и возьметесь за работу. А еще лучше то, что вы можете добиться большого прогресса без особых усилий с вашей стороны. Прежде чем вы начнете, попробуйте посидеть в тишине и войти в медитативное состояние, а затем применить эту энергию к своим проектам и домашним делам. Вы сможете свернуть горы, если будете работать умнее, а не усерднее, и поразите всех своими способностями на этом пути.

Водолей

20 января – 18 февраля

В последнее время вы сильно выросли, возможно, стали более искусными в том, чтобы показывать себя миру, и это не всегда было самым простым делом — рост редко бывает безболезненным. При этом осознайте свой рост и гордитесь им. Вы заслуживаете похвалы за приложенные усилия, поэтому сегодня уделите немного времени тому, чтобы оценить все, что вы сделали для себя, и как далеко вы продвинулись.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Ангел-хранитель может следить за вами сегодня, так что не удивляйтесь, если все пойдет по вашему плану без особых усилий. Вселенная поддерживает вас во всем, что вы делаете сейчас, и даже если вы этого не видите, вы, вероятно, можете это почувствовать. Если у вас есть желание или надежда, которые вы храните в своем сердце, действуйте и вложите в них сегодня немного веры; эта вера может помочь воплотить их в реальность.

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