Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 12 сентября.

Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 12 сентября с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро по одной карте по знаку зодиака на 12 сентября:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Правосудие

Вы можете не найти то, что ищете, поскольку карма действует на других так, как, по вашему мнению, она должна действовать.

Бывают моменты, когда ваша задача — простить и отпустить, даже если это означает упустить возможность кого-то расплатиться по счетам в жизни.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Рыцарь Жезлов, перевернутая

Вам необходимо занять более сильную позицию и роль, но сейчас не время, и вы, похоже, просто не находите в себе сил и времени, чтобы заявить о себе таким образом.

Скоро все изменится, но пока наберитесь терпения.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Король Мечей, перевернутая

Вы очень умный человек, который многому научился, изучая и наблюдая за вещами в жизни.

Однако именно эта дополнительная доза интеллекта может вас огорчить, если вы будете хвастаться своими знаниями в неподходящей компании.

Вы не хотите быть тем, кто поправляет человека сегодня. Вместо этого внимательно слушайте и дайте ему возможность учиться самостоятельно, или, может быть, он спросит позже.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Двойка Пентаклей

Вы принимаете финансовые решения, которые любой счел бы обременительными и трудными. Вы не можете ожидать, что вы будете знать, что делать немедленно.

Вам нужно знать, что вы также можете вносить коррективы и исправления по ходу дела.

Может быть менее стрессовым думать о своей ситуации как о гибкой, а не как о единственном варианте выбора, и на этом все кончено.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Рыцарь Мечей, перевернутая

Вы просто уйдете, когда кто-то попытается затеять с вами драку.

Вам не нужна такая негативная энергия в вашей жизни, и даже если они настолько неправы в своих словах, не поддавайтесь их уговорам.

Вместо этого позвольте им вариться в собственном гневе, а сами наслаждайтесь остатком дня.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Семерка Кубков, перевернутая

Вы можете слишком увлечься интуицией, медитацией и мыслями о том, что можете заставить вещи происходить, просто пожелав этого.

У каждого человека есть свобода воли, и человек, которого вы любите, может вам не подойти, и это тот момент, который вам нужно принять во внимание, если что-то пойдет не так, как вам хотелось бы.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Двойка Жезлов

Вы мечетесь туда-сюда по поводу того, что делать, а что нет.

Сейчас у вас слишком много вариантов и возможностей, и выбрать идеальный вариант будет непросто.

У кого меньше фруктов? Берите то, что вы можете быстро вернуть то, что вы инвестируете.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Семерка Мечей, перевернутая

Полезно провести время в одиночестве, поразмышлять над своими чувствами, желаниями и стремлениями.

Вам нужно провести немного времени вне дома, чтобы быть в курсе того, что происходит во Вселенной.

Уделяйте время чему-то помимо работы, чтобы зарядиться творческим вдохновением.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Колесница

Вы переживаете трудные времена. Вы сделали все, что могли, и теперь вам остается только держаться и держаться.

Время пролетит незаметно, и когда вы наконец окажетесь в конце этого трудного пути, вы оглянетесь и увидите воина, который выкарабкался из тяжелого шторма. Все станет лучше.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Королева Мечей, перевернутая

Ваша жизнь мыслей была яркой, но теперь вам нужно что-то свежее, чтобы вернуть все к жизни. Прочитайте книгу. Посмотрите фильм.

Рисуйте. Раскрашивайте. Танцуйте. Дайте волю своим умственным сокам и позвольте себе ощутить полноценный отдых. То, что вам нужно, вернется к вам в нужное время.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Иерофант

Никто на самом деле не ценит перемены, и именно поэтому они часто позволяют другим принимать решения за них.

Факт в том, что вы готовы к тому, чтобы ситуация была сделана по-новому. Вам не нужен костыль. Вы хотите рискнуть.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Суд

Сейчас лучше всего поступать по-своему.

Даже если мир говорит вам, что вы неправы, наступает время и место, когда человек должен следовать своим путем и позволить сердцу вести его.

Прислушивайтесь к своему духу, он не направит вас к вещам, которые вам не суждено испытать в жизни.

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