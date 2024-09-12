Украину 12-13 сентября покроют дожди, особенно в западных областях, однако погода будет оставаться теплой.

Уже в четверг, 12 сентября и пятницу, 13 сентября, на территорию Украины придут дожди. Больше всего осадков прогнозируется в западных областях.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. По ее словам, значительных дождей в ближайшие дни не ожидается, однако больше влаги получит именно мероприятие Украины. "12-13 сентября дожди могут пройти по всей стране", – отметила Диденко.

Между тем, в среду, 11 сентября, преимущественно по всей территории страны сохранится сухая и теплая погода, с дневными температурами от +25 до +30°C. На западе возможны местные дожди, при этом температура будет колебаться в пределах +18...+23°C. В Киеве 11 сентября будет сухо и тепло, до +27°C.

Ранее Politeka также писала , что в Украине за безбилетный проезд в общественном транспорте предусмотрены штрафы, сумма которых варьируется в зависимости от типа транспорта. Адвокат Евгений Булименко рассказал, кто имеет право наказывать украинцев за безбилетный проезд в различных видах транспорта, а также какие суммы штрафов предусмотрены за такие правонарушения.

По словам эксперта, в Украине за безбилетный проезд предусмотрена административная ответственность, и недобросовестным пассажирам могут быть начислены штрафы.

Штраф следует оплатить прямо на месте правонарушения.

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