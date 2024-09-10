В Україні за безквитковий проїзд передбачена адміністративна відповідальність, і недобросовісним пасажирам можуть бути нараховані штрафи.

В Україні за безквитковий проїзд у громадському транспорті передбачені штрафи, сума яких варіюється в залежності від типу транспорту. Адвокат Євген Буліменко розповів, хто саме має право карати українців за безквитковий проїзд у різних видах транспорту, а також які суми штрафів передбачені за такі правопорушення.

За словами експерта, в Україні за безквитковий проїзд передбачена адміністративна відповідальність, і недобросовісним пасажирам можуть бути нараховані штрафи.

Штраф слід сплатити безпосередньо на місці правопорушення. Юрист також зазначив, що контролери, які мають право виписувати і стягувати штрафи, зобов'язані:

Під час перевірки квитків пред'являти службові посвідчення.

При стягненні штрафу видавати квитанції встановленого зразка.

Сума штрафу за безквитковий проїзд в Україні залежить від типу транспорту та вартості проїзду:

У поїздах приміського, місцевого або дальнього сполучення штраф становить 10-кратний розмір вартості проїзду.

У міському транспорті — 20-кратний розмір вартості проїзду.

В автобусах приміського або внутрішнього районного сполучення — 10-кратний розмір вартості проїзду.

В автобусах міжміського та міжнародного сполучення, а також у міжміському електротранспорті — 10-кратний розмір вартості проїзду.

На суднах морського та внутрішнього водного транспорту — 5-кратний розмір вартості проїзду.

Наприклад, за безквитковий проїзд у столичному пасажирському транспорті (автобус, трамвай, тролейбус, фунікулер, метро) з вартістю поїздки 8 грн, штраф складе 160 грн. Для міської електрички в Києві, де поїздка коштує 15 грн, штраф може досягати 300 грн.

Джерело: РБК-України.

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