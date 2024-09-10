В Україні за безквитковий проїзд у громадському транспорті передбачені штрафи, сума яких варіюється в залежності від типу транспорту. Адвокат Євген Буліменко розповів, хто саме має право карати українців за безквитковий проїзд у різних видах транспорту, а також які суми штрафів передбачені за такі правопорушення.
За словами експерта, в Україні за безквитковий проїзд передбачена адміністративна відповідальність, і недобросовісним пасажирам можуть бути нараховані штрафи.
Штраф слід сплатити безпосередньо на місці правопорушення. Юрист також зазначив, що контролери, які мають право виписувати і стягувати штрафи, зобов'язані:
- Під час перевірки квитків пред'являти службові посвідчення.
- При стягненні штрафу видавати квитанції встановленого зразка.
Сума штрафу за безквитковий проїзд в Україні залежить від типу транспорту та вартості проїзду:
- У поїздах приміського, місцевого або дальнього сполучення штраф становить 10-кратний розмір вартості проїзду.
- У міському транспорті — 20-кратний розмір вартості проїзду.
- В автобусах приміського або внутрішнього районного сполучення — 10-кратний розмір вартості проїзду.
- В автобусах міжміського та міжнародного сполучення, а також у міжміському електротранспорті — 10-кратний розмір вартості проїзду.
- На суднах морського та внутрішнього водного транспорту — 5-кратний розмір вартості проїзду.
Наприклад, за безквитковий проїзд у столичному пасажирському транспорті (автобус, трамвай, тролейбус, фунікулер, метро) з вартістю поїздки 8 грн, штраф складе 160 грн. Для міської електрички в Києві, де поїздка коштує 15 грн, штраф може досягати 300 грн.
Джерело: РБК-України.
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