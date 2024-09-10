В Украине за безбилетный проезд в общественном транспорте предусмотрены штрафы, сумма которых варьируется в зависимости от типа транспорта. Адвокат Евгений Булименко рассказал, кто имеет право наказывать украинцев за безбилетный проезд в различных видах транспорта, а также какие суммы штрафов предусмотрены за такие правонарушения.
По словам эксперта, в Украине за безбилетный проезд предусмотрена административная ответственность, и недобросовестным пассажирам могут быть начислены штрафы.
Штраф следует оплатить прямо на месте правонарушения. Юрист также отметил, что контролеры, имеющие право выписывать и взимать штрафы, обязаны:
- При проверке билетов предъявлять служебные удостоверения.
- При взыскании штрафа выдавать квитанции установленного образца.
Сумма штрафа за безбилетный проезд в Украине зависит от типа транспорта и стоимости проезда:
- В поездах пригородного, местного или дальнего сообщения штраф составляет 10-кратный размер стоимости проезда.
- В городском транспорте – 20-кратный размер стоимости проезда.
- В автобусах пригородного или внутреннего районного сообщения – 10-кратный размер стоимости проезда.
- В автобусах междугороднего и международного сообщения, а также в междугородном электротранспорте – 10-кратный размер стоимости проезда.
- На судах морского и внутреннего водного транспорта – 5-кратный размер стоимости проезда.
К примеру, за безбилетный проезд в столичном пассажирском транспорте (автобус, трамвай, троллейбус, фуникулер, метро) со стоимостью поездки 8 грн, штраф составит 160 грн. Для городской электрички в Киеве, где поездка стоит 15 грн, штраф может достигать 300 грн.
Источник: РБК-України.
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