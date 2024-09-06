Українські законодавці ставлять за мету підвищення безпеки на дорогах і пропонують ввести нові штрафи за порушення правил перевезення тварин в автомобілях. Законопроєкт, ініційований народними депутатами Олександром Юрченком та Антоніною Славицькою, уже подано на розгляд Верховної Ради.

Часто можна побачити, як водії перевозять домашніх тварин, особливо дрібних собак, на руках чи колінах. Хоча така поведінка викликана любов'ю до вихованців, вона створює серйозні ризики для безпеки дорожнього руху.

Тварина, що знаходиться на руках або колінах, може відволікати водія, особливо під час різких маневрів або непередбачених ситуацій. Це значно підвищує ймовірність аварії. У разі зіткнення чи різкого гальмування незафіксована тварина стає потенційним небезпечним об'єктом, який може завдати серйозних травм як собі, так і пасажирам автомобіля.

Згідно із запропонованим законопроєктом, за порушення правил перевезення тварин передбачено наступні штрафи:

За перше порушення: 510 грн.

За повторне порушення протягом року: 850 грн.

Які правила перевезення тварин планується запровадити? Хоча точні вимоги ще уточнюються, очікується, що водії будуть зобов'язані використовувати спеціальні засоби для фіксації тварин, зокрема:

Контейнери для перенесення : Жорсткі або м'які контейнери, призначені для безпечного транспортування тварин.

: Жорсткі або м'які контейнери, призначені для безпечного транспортування тварин. Автомобільні ремені безпеки : Спеціальні ремені, які дозволяють надійно зафіксувати тварину в салоні автомобіля.

: Спеціальні ремені, які дозволяють надійно зафіксувати тварину в салоні автомобіля. Автомобільні сітки: Сітки, які перешкоджають переміщенню тварини по салону.

Законопроєкт про штрафи за неналежне перевезення тварин наразі розглядається у Верховній Раді. Якщо його буде прийнято, водіям доведеться уважніше ставитися до безпеки своїх вихованців під час поїздок.

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