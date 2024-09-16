Узнайте, почему для украинцев выгоднее выходить на пенсию позже и как это может увеличить ваши выплаты.

В Украине возможность ухода на пенсию наступает с 60 лет. Чтобы начать пенсионный отдых в указанном возрасте, нужно накопить определенное количество стажа, информируют в ВРУ .

Кто имеет право на пенсию в 2024 году

Количество требуемого стажа определяется возрастом. К примеру, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 31 года страхового стажа.

Для других возрастных категорий условия следующие:

в 63 года нужно иметь минимум 21 год стажа;

в 65 лет – не менее 15 лет стажа.

Почему стоит рассмотреть более поздний выход на пенсию

Выход на пенсию позже может принести выгоду в виде повышенных выплат. Согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", отсрочка выхода на пенсию повлияет на ее размер следующим образом:

Основной размер пенсии увеличивается на 0,5% за каждый полный месяц страхового стажа по достижении пенсионного возраста, если отсрочка не превышает 60 месяцев;

Если отсрочка превышает 60 месяцев, прибавка будет составлять 0,75% за каждый полный месяц.

Важно! Учитываются только полные месяцы работы.

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