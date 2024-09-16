Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Украине реализует программу финансовой поддержки для внутренне перемещенных лиц и других пострадавших от войны. Об этом информируют в Минреинтеграции .
Кому предоставляется финансовая помощь ООН
Финансовая поддержка ориентирована на вынужденных переселенцев и лиц, чей жилищный фонд пострадал или был уничтожен в результате военных действий.
Таким образом, украинцы могут воспользоваться несколькими видами помощи:
- Экстренная денежная помощь: для семей, вынужденных покинуть свои дома или чей жилищный фонд пострадал от обстрелов.
- Денежная помощь на ремонт: для лиц, чей дом был уничтожен из-за российских обстрелов. Эта помощь направлена на финансирование ремонта поврежденного жилья и возвращение в свои постоянные дома.
- Многоцелевая денежная помощь обеспечивает гибкость в использовании средств. Люди могут самостоятельно решать, на что их потратить: продукты питания, одежду, аренду или медицинские расходы.
Обратите внимание: Подробную информацию о регистрации для участия в этих программах можно найти на официальном сайте УВКБ ООН в Украине.
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