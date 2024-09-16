В 2024 году УВКБ ООН оказывает финансовую помощь внутренне перемещенным лицам и пострадавшим в результате войны украинцам, в частности, для ремонта разрушенного жилья и покрытия других первоочередных потребностей.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Украине реализует программу финансовой поддержки для внутренне перемещенных лиц и других пострадавших от войны. Об этом информируют в Минреинтеграции .

Кому предоставляется финансовая помощь ООН

Финансовая поддержка ориентирована на вынужденных переселенцев и лиц, чей жилищный фонд пострадал или был уничтожен в результате военных действий.

Таким образом, украинцы могут воспользоваться несколькими видами помощи:

Экстренная денежная помощь: для семей, вынужденных покинуть свои дома или чей жилищный фонд пострадал от обстрелов.

для семей, вынужденных покинуть свои дома или чей жилищный фонд пострадал от обстрелов. Денежная помощь на ремонт: для лиц, чей дом был уничтожен из-за российских обстрелов. Эта помощь направлена ​​на финансирование ремонта поврежденного жилья и возвращение в свои постоянные дома.

для лиц, чей дом был уничтожен из-за российских обстрелов. Эта помощь направлена ​​на финансирование ремонта поврежденного жилья и возвращение в свои постоянные дома. Многоцелевая денежная помощь обеспечивает гибкость в использовании средств. Люди могут самостоятельно решать, на что их потратить: продукты питания, одежду, аренду или медицинские расходы.

Обратите внимание: Подробную информацию о регистрации для участия в этих программах можно найти на официальном сайте УВКБ ООН в Украине.

Ранее Politeka также писала , что в Украине за безбилетный проезд в общественном транспорте предусмотрены штрафы, сумма которых варьируется в зависимости от типа транспорта.

Читайте также:

Напомним, тариф на свет в Украине вырос в этом году.

Как сообщала Politeka, украинцев ожидает улучшение ситуации в энергетике.

Также писала Politeka, тариф на электроэнергию зимой, какими будут цифры в платежках.