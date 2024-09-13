Расклад Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 13 сентября.

Гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 13 сентября с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Гороскоп Таро на одну карту по знаку зодиака на 13 сентября:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Паж Мечей, перевернутая

Перевернутый Паж Мечей предупреждает о том, что вы рискуете забежать вперед, не имея четкого плана действий.

Сейчас вам нужно включить голову. Вы не можете позволить себе поддаться страху не получить то, что вы ищете. Если это предназначено для вас, оно будет там для вас. Будьте уверены.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Четверка Кубков, перевернутая

Сейчас все так запутано, и это ставит вас в уязвимое положение.

Возможно, вы на самом деле не понимаете, что чувствуете по отношению к конкретному человеку или проблемам в отношениях.

Возвращение к основам — вот что вам нужно сделать. Постарайтесь выделить сегодня время, чтобы соединиться со своими эмоциями.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Семерка Жезлов

Хорошая идея — составить своего рода план, чтобы сделать то, что вы хотите сделать на этой неделе.

Организуйтесь. Запишите свои цели. И поручите кому-нибудь ответственную должность, чтобы вы не откладывали дела на потом.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Пятерка Кубков

Сегодня вас может одолевать чувство грусти и, возможно, раскаяния.

Нормально чувствовать, что все получилось не так, как вы надеялись. Даже если ваши мечты сегодня разбиты, завтра может быть возможность начать все заново. Жизнь определенно скоро наладится.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Отшельник, перевернутая

Теперь, когда у вас было время отдохнуть и выспаться, настало время отправиться в мир и исследовать его.

Получайте удовольствие и не позволяйте комфорту лишать вас возможности наслаждаться свободой.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Пятерка Мечей перевернутая

Вы готовы отпустить что-то и перейти на следующий этап своей жизни.

Боль, которую вы чувствуете в своем сердце, слишком велика, чтобы ее вынести. Возможно, вы слишком долго держали в себе это чувство расплаты, и это то, с чем вы стали комфортно себя чувствовать, но теперь вы находитесь в таком месте в своей жизни, где вы готовы закрыть дверь и исцелиться.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Шестерка Жезлов, перевернутая

Единственный человек, от которого вы зависели, не смог быть рядом с вами, и это может быть очень грустно и разочаровывающе.

Трудно осознавать, что иногда ты просто сам по себе существуешь в этом мире и все делаешь сам, но в то же время это дает тебе шанс доказать себе, что ты чего-то стоишь.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Десятка Кубков

Вас окружает много любящей поддержки, и это дает вам возможность увидеть мир в новом свете?

Ваша уверенность растет, и это поможет вам делать более правильный выбор в этом месяце.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Пятерка Жезлов, перевернутая

То, что сдерживало вас и мешало сосредоточиться, теперь исчезло, и это стало для вас словно врагами в жизни, и вы наконец-то двинулись дальше.

Именно здесь вы можете начать возвращаться к своей старой рутине и наслаждаться жизнью, не боясь, что кто-то другой разрушит ваши шансы получить желаемое.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Паж Жезлов, перевернутая

Кто-то принял решение и решил отказаться от планов. И это может заставить вас почувствовать, что вы не важны в его жизни.

Иногда людям нужно что-то сделать, и они не называют причину. Это не обязательно может быть направлено лично против вас.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Туз Мечей, перевернутая

Вы дали обещание или у вас было намерение, но что-то изменилось в ваших планах, и это может помешать вам выполнить его.

Вместо того чтобы скрываться или не признаваться в случившемся, просто будьте честны и признайте, что что-то пошло не так, и вы загладите свою вину позже.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов

Вы усердно трудитесь, чтобы все сделать, и вам может казаться, что этому не видно конца.

Вы можете пока не увидеть результат. На самом деле, может быть, еще много работы предстоит сделать, прежде чем вы получите пользу от своего труда.

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