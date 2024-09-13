Гороскоп на 13 сентября для всех знаков Зодиака составлен опытными астрологами.

Овен

21 марта – 19 апреля

Иногда трудно отличить реальные шаги от простого торможения. Как раз когда вы думаете, что вы куда-то движетесь, вы можете остановиться, чтобы проверить свой прогресс сегодня и понять, что вы не продвинулись так далеко. Невесело, когда вы, кажется, едва держитесь на плаву, но вам стоит помнить, что это временно. Скорее всего, все станет яснее через день или два, так что пока воздержитесь от каких-либо суждений.

Телец

20 апреля-20 мая

Сегодня все может показаться довольно тяжелым, как будто вы движетесь по концентрическим кругам, не в силах выскочить из состояния уныния. Лучший способ отстраниться от этой спиралевидной энергии — отвлечься от своих обязанностей и собраться с друзьями на приятный ужин или другую случайную встречу. Если у вас действительно нет времени, по крайней мере, попытайтесь составить планы на будущее свидание; даже небольшой контакт может сотворить чудеса для вашего духа.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Кто-то может сегодня выбить ветер из ваших парусов, или, по крайней мере, он может попытаться сделать именно это. Скорее всего, вы в последнее время метили высоко, и, возможно, конкретный человек не очень поддерживает вас, потому что он видит, что ваш прогресс подрывает его собственный опыт. Осознайте, что его драма — это не ваша драма, но ваши границы — это ваши границы. Если этот человек проецирует или делает из мухи слона, сделайте шаг назад и проведите черту на песке.

Рак

21 июня-22 июля

Даже если вы сегодня на трассе, имея в виду цель, внезапно может появиться что-то, что отвлечет вас от того, что вы должны делать. Обычно это может быть довольно неприятной вещью, но прямо сейчас вы можете позволить этому отвлечению увести вас как можно дальше. Вероятно, есть что-то интересное, которое только и ждет, чтобы вы пришли и нашли его, так что будьте открыты к тому, что там есть — скорее всего, это будет что-то сказочное.

Лев

23 июля – 22 августа

Вероятно, сегодня вы будете наиболее счастливы, занимаясь своими делами на открытом воздухе, где вас могут видеть люди, так что не прячьте свой свет за облаками. У вас есть много того, чем можно поделиться, и люди будут рады это принять. Тем не менее, не удивляйтесь, если во второй половине дня на вашем пути возникнет что-то довольно интенсивное, что заставит вас усомниться в себе. Было бы мудро не позволить этому повлиять на вас, потому что это, скорее всего, всего лишь плод вашего воображения.

Дева

23 августа – 22 сентября

Кто-то может оставить вас в подвешенном состоянии сегодня, и даже если вы обычно не слишком доверяете этому человеку, его промах может стать для вас большим разочарованием. Нет ничего плохого в том, чтобы отнестись к этому немного грубо, но постарайтесь оценить, действительно ли это вина человека или вина обстоятельств — в определенных ситуациях это имеет значение. Постарайтесь быть справедливым в своей оценке, и если человек виноват, то будьте рассудительны, но если нет, то будьте снисходительны.

Весы

23 сентября – 22 октября

Сегодня вы можете скакать, довольные как моллюск, пока ваши обязанности не пошлют вам яркое напоминание. Эта грозовая туча не должна испортить вам день, однако, попробуйте оценить, действительно ли эти обязанности нужно выполнить прямо сейчас. Промедление — это не лучший способ справиться с делами, но если ваши дела или работа могут подождать еще день или два, то не позволяйте им испортить ваш поток. Вы можете вернуться к работе завтра.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Сегодня нужно провести черту между весельем и сосредоточением на материальных обязательствах. Однако проблема с чертами в том, что они легко меняются. Может возникнуть соблазн продолжать двигать маркер, дюйм за дюймом, поскольку вы обнаруживаете, что погружаетесь во что-то гораздо более развлекательное, чем любые практические планы на сегодня. Постарайтесь найти баланс между весельем и выполнением дел и будьте снисходительны к себе.

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

Сегодня вы можете быть затронуты более чувствительными способами, чем обычно, поэтому не удивляйтесь, если почувствуете себя уязвимыми и незащищенными. Главное — заботиться о своих потребностях в этой ситуации и не выходить за рамки собственных барьеров. Кто-то, кто разделяет с вами домашнее пространство, может немного все испортить, нажимая на ваши кнопки разными способами, поэтому находите время для себя, когда вам это нужно. Ваши самые преданные сторонники будут уважать вашу потребность в пространстве.

Козерог

22 декабря – 19 января

Обычно вы на вершине своей игры, Козерог, но сегодня вы можете обнаружить, что не уверены в правилах, по которым вы движетесь по жизни. В воздухе витает туманная энергия, и это может помешать вам понять, что вы хотите делать с собой и как взаимодействовать с другими людьми. Возможно, лучше всего на время отстраниться от других, но если вы не можете полностью избегать людей, будьте особенно чуткими ко всем, включая себя.

Водолей

20 января – 18 февраля

Люди хотят, чтобы вы вышли и поиграли сегодня, но как раз когда вы готовы выйти за дверь, чтобы немного развлечься, другой вопрос — вероятно, финансовый — может поднять голову и нарушить ваши планы. Возможно, есть счет, который вы забыли оплатить в последнюю минуту, или напоминание о том, что вы слишком много тратили в последнее время и вам нужно немного сдержаться. Постарайтесь решить эту проблему немедленно, чтобы вы все еще могли наслаждаться веселым, но экономным временем с друзьями.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Сначала дела с работой могут идти гладко, так как у вас не возникнет трудностей с настройкой на эффективную энергию дня. Однако, как только вы начнете двигаться вперед, вы можете нажать на тормоза и просто не чувствовать желания прилагать больше усилий. Хотя мечтания могут быть более приятным использованием вашего времени, постарайтесь закончить все как следует и не сдаваться. Ваш разум действительно сможет взлететь, как только освободится от дневных обязанностей.