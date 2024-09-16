В Украине мобилизованным, которые проходят базовую военную подготовку, платят 20 тысяч гривен в месяц, а после обучения зарплата может возрасти до 120 тысяч гривен в зависимости от условий службы.

В Украине мобилизованным мужчинам, проходящим базовую военную подготовку, предусмотрены определенные выплаты. Однако их сумма меньше по сравнению с теми, кто служит на передовой.

Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в телемарафоне. По его словам, мобилизованные, проходящие обучение, получают 20 тысяч гривен в месяц. Продолжительность такого курса может варьироваться от одного до трех месяцев в зависимости от начального уровня подготовки.

После окончания учебы мобилизованные начинают получать зарплату, которая колеблется от 20 до 120 тысяч гривен в месяц. Размер выплат зависит от места службы и характера выполняемых задач.

В 2024 году украинские военнослужащие получают дополнительные ежемесячные выплаты в размере 30, 50, 70 и 100 тысяч гривен в зависимости от сложности задач и условий службы.

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