В Украине установлен минимальный размер пенсионных выплат в 8 тысяч гривен для пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС с возможностью повышения в зависимости от статуса инвалидности.

В Украине установлен минимальный размер пенсионных выплат, который может варьироваться в зависимости от обстоятельств конкретного пенсионера. Об этом информируют в ПФУ .

Кто получает пенсию не менее 8 тысяч гривен

Пенсионеры, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС, имеют право на повышенные пенсионные выплаты. Размер пенсии для таких лиц определяется в соответствии с их статусом.

Получившие инвалидность или серьезные заболевания в результате аварии на ЧАЭС могут получать пенсию не менее 8 187,48 гривен, что является минимальным размером для инвалидов I группы.

Граждане, имеющие статус ликвидатора, получают еще большие выплаты:

Инвалиды I группы получают не менее 100% средней зарплаты в Украине, которая в настоящее время составляет 13 376,21 гривны.

Инвалиды II группы получают 80% этой суммы, равной 10 700,97 гривны.

Инвалиды ІІІ группы получают 60% средней зарплаты, что составляет 8025,73 гривны.

Ранее Politeka также писала , что в Украине за безбилетный проезд в общественном транспорте предусмотрены штрафы, сумма которых варьируется в зависимости от типа транспорта. Адвокат Евгений Булименко рассказал, кто имеет право наказывать украинцев за безбилетный проезд в различных видах транспорта, а также какие суммы штрафов предусмотрены за такие правонарушения.

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