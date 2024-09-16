Женщины, родившие по меньшей мере пятерых детей, могут получить звание "Мать-героиня" и единовременное пособие в размере 29 200 гривен с 1 января 2024 года, при условии, что самому младшему из детей уже исполнилось восемь лет.

Женщины, родившие не менее пяти детей, имеют право получить звание "Мать-героиня" и единовременную финансовую помощь. Эту помощь выплачивают в размере 10-кратного прожиточного минимума, о чем сообщил Игорь Базько, главный специалист по семейной и гендерной политике управления по делам семьи и молодежи департамента социальной политики Черкасского городского совета, передает С4.

С 1 января 2024 года размер пособия будет составлять 29 200 гривен. Ее получат матери, родившие не менее пяти детей, при этом младшему из них должно быть не менее восьми лет. Кроме денежной выплаты женщине вручат нагрудный знак от президента и дополнительное удостоверение.

Чтобы получить льготы и денежную помощь, сначала семья должна получить многодетный статус. Для этого следует обратиться в управление по делам семьи и молодежи департамента социальной политики местного городского совета.

Ранее Politeka также писала , что в Украине за безбилетный проезд в общественном транспорте предусмотрены штрафы, сумма которых варьируется в зависимости от типа транспорта. Адвокат Евгений Булименко рассказал, кто имеет право наказывать украинцев за безбилетный проезд в различных видах транспорта, а также какие суммы штрафов предусмотрены за такие правонарушения.

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