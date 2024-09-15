Юрист Айвазян рассказал о проблемах, которые могут возникнуть при дистанционном оформлении отсрочки от мобилизации, подчеркивая важность личной подачи документов.

Студенты могут теоретически оформить отсрочку от мобилизации дистанционно, отправив документы по почте в ТЦК. Однако на практике территориальный центр комплектования может отказать в такой подаче, поэтому лучше подавать документы лично.

Об этом рассказал адвокат Юрий Айвазян в портале "Юристи.UA". Хотя отсрочка доступна, "Резерв+" сообщает о нарушении военного учета.

Студент обратился к юристам, получив уведомление от "Резерв+" о нарушении правил военного учета, хотя он уже направил все необходимые документы для оформления отсрочки. Юрий Айвазян пояснил, что это может произойти, если обновление данных произошло в период с 16 мая по 16 июля 2024 года.

В то же время проблема может быть связана с тем, что документы были отправлены по почте.

Проблемы с дистанционным оформлением отсрочки

Юрий Айвазян отметил, что проблемы возникают, когда студенты пытаются оформить отсрочку дистанционно, вместо того чтобы лично посещать территориальные центры комплектования.

"В моей практике уже были случаи, когда ТЦК отказывали в отсрочке только потому, что заявление было подано не в соответствии с требованиями закона, то есть не лично", - добавил юрист.

Ранее Politeka также писала , что в Украине за безбилетный проезд в общественном транспорте предусмотрены штрафы, сумма которых варьируется в зависимости от типа транспорта.

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