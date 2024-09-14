Узнайте, почему пенсия может быть меньше ожидаемой, и какие факторы влияют на ее расчет.

Расчет пенсии в Украине продолжается по единой, автоматизированной системе, учитывающей не только трудовой стаж, но и размер заработной платы и другие факторы. Об этом пишет издание На пенсии .

Почему пенсия может быть меньше

В настоящее время расчет пенсии автоматически запускается с помощью формулы, в которую специалисты вводят индивидуальные данные каждого пенсионера. Таким образом, завершилась сумма пенсии.

Важно знать! Пенсия по возрасту исчисляется путём умножения коэффициента заработной платы на коэффициент страхового стажа.

Самая распространенная причина, по которой сумма пенсии может быть меньше, чем ожидалось – это ошибка в расчетных коэффициентах заработной платы.

Обратите внимание! Коэффициенты заработной платы рассчитываются как соотношение между месячным доходом человека и средней заработной платой в Украине за соответствующий период. Потом среднее значение за все месяцы работы.

Изменения в расчетных показателях:

если пенсия была оформлена до 2004 года, возможно использовались справки о размере зарплаты с почасовой разбивкой;

после 2004 года коэффициент заработной платы начисляется за каждый месяц работы в отдельности.

Ранее Politeka также писала о том, что в Украине за безбилетный проезд предусмотрена административная ответственность и недобросовестным пассажирам могут быть начислены штрафы.