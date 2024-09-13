Киевлянин утверждает, что его избил народный депутат, и в настоящее время Печерское управление полиции проводит проверку этого инцидента.

В Киеве разгорелся новый скандал: киевлянин заявил, что его избил народный депутат. Инцидент произошел в центре столицы и сейчас Печерское управление полиции проводит проверку по этому факту.

Согласно информации от столичной полиции, в ведомство поступило сообщение от мужчины, утверждающего, что народный депутат Украины ударил его. Потерпевший, который сейчас находится в управлении полиции, сообщил, что ехал на самокате, когда народный депутат нанес ему удар со спины.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются. Полиция не раскрывает личности нардепа, против которого выдвинуты обвинения, а также не приводит детали происшествия. Однако в соцсетях появилось видео, на котором видно, как нардеп общается с полицейским, а также слышен голос заявителя. СМИ предполагают, что это может быть нардеп от "Слуги народа" Александр Куницкий.

Прессслужба ГУ Нацполиции в Киеве подтверждает, что сообщение о происшествии зарегистрировано и проверка продолжается.

Ранее Politeka также писала , что в Украине за безбилетный проезд в общественном транспорте предусмотрены штрафы, сумма которых варьируется в зависимости от типа транспорта. Адвокат Евгений Булименко рассказал, кто имеет право наказывать украинцев за безбилетный проезд в различных видах транспорта, а также какие суммы штрафов предусмотрены за такие правонарушения.

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