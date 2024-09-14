Узнайте, почему более поздний выход на пенсию может быть более выгодным для украинцев, в частности, благодаря увеличению пенсионных выплат за каждый отсроченный месяц.

Украинцы могут выходить на пенсию в возрасте 60, 63 или 65 лет, в зависимости от накопленного стажа. Об этом информируют в ПФУ .

Преимущества позднего ухода на пенсию Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", выход на пенсию в более позднем возрасте позволяет получать большие выплаты.

Увеличение основной суммы пенсии происходит следующим образом:

на 0,5% за каждый полнолуние стажа, накапливающегося после достижения пенсионного возраста, при условии, что отсрочка не превышает 60 месяцев;

на 0,75% при отсрочке более 60 месяцев.

Важно! В расчетах учитываются только полные месяцы.

Кто может выйти на пенсию в 2024 г. Чтобы выйти на пенсию, нужно иметь необходимый минимум стажа. Для всех возрастов эти требования отличаются.

На сегодняшний день эти минимальные стажи таковы:

для выхода на пенсию в 61 год необходимо иметь не менее 31 года страхового стажа;

в 63 года – не менее 21 года стажа;

в 65 лет – минимум 15 лет стажа.

Ранее Politeka также писала , что в Украине за безбилетный проезд в общественном транспорте предусмотрены штрафы, сумма которых варьируется в зависимости от типа транспорта. Адвокат Евгений Булименко рассказал, кто имеет право наказывать украинцев за безбилетный проезд в различных видах транспорта, а также какие суммы штрафов предусмотрены за такие правонарушения.

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